Сообщение Vredtech » Вчера, 21:26

- Если наше правительство лечат такие хреновые врачи, то что уже говорить о нас, простых смертных...

- Абрам, ты о чем?

- Сарочка, я говорю, шо это за врачи такие, если человеку после тяжелого гриппа разрешили лететь в Арктику?



Из характеристики:

«Судимостей не имеет. В порочащих связях не замечен. Депутатом какого-либо уровня не избирался. Можно доверить материальные ценности, включая денежные средства и драгметаллы».



В Киеве в элитных бутиках говорят и пишут только по-русски.

Потому что никто не купит "елiтна взуття та шкарпетки" по 700 долларов.



Подсознательно мы делим врагов на съедобных и несъедобных.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.