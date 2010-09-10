Юмор текущего дня

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Шварц
Пользователь RZN.info
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 31 мар 2017, 12:04

Pozor na vulgární výrazy, nadávky a hrubost... Местами присутствует ненормативная лексика :roll:

Звонили из EBU :oops:
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 31 мар 2017, 22:03

— Что ты там делаешь, сынок?
— Не сейчас, мам!
— Опять призываешь власть к ответу?
— Маам!

- Это земля Франца-Иосифа?
- Да, Франца Кафки и Иосифа Сталина.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Сообщения: 3413
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 01 апр 2017, 21:26

- Если наше правительство лечат такие хреновые врачи, то что уже говорить о нас, простых смертных...
- Абрам, ты о чем?
- Сарочка, я говорю, шо это за врачи такие, если человеку после тяжелого гриппа разрешили лететь в Арктику?

Из характеристики:
«Судимостей не имеет. В порочащих связях не замечен. Депутатом какого-либо уровня не избирался. Можно доверить материальные ценности, включая денежные средства и драгметаллы».

В Киеве в элитных бутиках говорят и пишут только по-русски.
Потому что никто не купит "елiтна взуття та шкарпетки" по 700 долларов.

Подсознательно мы делим врагов на съедобных и несъедобных.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Сообщения: 3413
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 02 апр 2017, 18:41

1 апреля - единственный день в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете.

В России первоапрельский праздник шуток утратил свою актуальность — у нас действительность давно уже превосходит любой выдуманный абсурд.

- Все-таки Леха Навальный страшно далек от народа. Если бы вместо лозунга "Прекратите воровать" он провозгласил "Воруйте поменьше и дайте немного поворовать нам" - собрал бы миллионы в свои демонстрации.
- Вы даже не представляете, коллега, сколько миллионов школьников бы вышло под лозунг "Разблокируйте порнхаб"!

Чем бы дитё не тешилось, лишь бы на митинги не ходило...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 15:12

Сегодня ходит множество слухов и домыслов, кто будет следующим президентом.
Не занимайтесь гаданием, есть один безошибочный способ - наблюдайте за Никитой Михалковым.
Кому первому полижет, тот и будет президентом.

Совещание Совбеза РФ:
- Ну что? Хреначим по полной программе?
- А ты своих из Майами вывез?
- Нет. А ты своих из Лос-Анджелеса?
- Нет.
- Совещание окончено.

В наших депутатах удивительным образом сочетаются повышенный социальный статус с пониженной социальной ответственностью.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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