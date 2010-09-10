Сообщение Vredtech » Вчера, 22:12

- Это правда?

- Нет, это новости.



2017: система образования не очень идеальна, но она работает.

2024: сестема абразаванийа идиална спосибо прызеденд.



На основе просмотра нашего ТВ, попытался составить портрет идеального гражданина и патриота РФ.

-Голосует, попеременно, за ВВП или ДАМ

-Живет в серийке, купленной ипотеку , за ... цать миллионов рублей, (если посчитать все проценты, за все годы)

-Если завелась лишняя копейка, хранит ее в Сбербанке, только в рублях, на счету , получая доход: 0.1% годовых и с него упатив налог 13%

-Ездит на авто от АвтоВАЗа или на бюджетной иномарке российской сборки

-Послушно покупает все, про что покажут или скажут на ТВ : Арбидол, Хилак Форте, Тантум Верде

-Отдыхает только на черноморском побережье РФ или на даче

-В зависимости от генеральной линии "Партии Единая Россия", то ест, то не ест, то опять ест турецкие помидоры

-Если все же дожил до пенсии, то, немедленно умирает, чтобы не обременять Бюджет Страны

(от себя - не дотягиваю я пока до идеала)

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.