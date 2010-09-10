Юмор текущего дня
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Re: Юмор текущего дня
Pozor na vulgární výrazy, nadávky a hrubost... Местами присутствует ненормативная лексика
Звонили из EBU
Звонили из EBU
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
— Что ты там делаешь, сынок?
— Не сейчас, мам!
— Опять призываешь власть к ответу?
— Маам!
- Это земля Франца-Иосифа?
- Да, Франца Кафки и Иосифа Сталина.
— Не сейчас, мам!
— Опять призываешь власть к ответу?
— Маам!
- Это земля Франца-Иосифа?
- Да, Франца Кафки и Иосифа Сталина.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
- Если наше правительство лечат такие хреновые врачи, то что уже говорить о нас, простых смертных...
- Абрам, ты о чем?
- Сарочка, я говорю, шо это за врачи такие, если человеку после тяжелого гриппа разрешили лететь в Арктику?
Из характеристики:
«Судимостей не имеет. В порочащих связях не замечен. Депутатом какого-либо уровня не избирался. Можно доверить материальные ценности, включая денежные средства и драгметаллы».
В Киеве в элитных бутиках говорят и пишут только по-русски.
Потому что никто не купит "елiтна взуття та шкарпетки" по 700 долларов.
Подсознательно мы делим врагов на съедобных и несъедобных.
- Абрам, ты о чем?
- Сарочка, я говорю, шо это за врачи такие, если человеку после тяжелого гриппа разрешили лететь в Арктику?
Из характеристики:
«Судимостей не имеет. В порочащих связях не замечен. Депутатом какого-либо уровня не избирался. Можно доверить материальные ценности, включая денежные средства и драгметаллы».
В Киеве в элитных бутиках говорят и пишут только по-русски.
Потому что никто не купит "елiтна взуття та шкарпетки" по 700 долларов.
Подсознательно мы делим врагов на съедобных и несъедобных.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
1 апреля - единственный день в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете.
В России первоапрельский праздник шуток утратил свою актуальность — у нас действительность давно уже превосходит любой выдуманный абсурд.
- Все-таки Леха Навальный страшно далек от народа. Если бы вместо лозунга "Прекратите воровать" он провозгласил "Воруйте поменьше и дайте немного поворовать нам" - собрал бы миллионы в свои демонстрации.
- Вы даже не представляете, коллега, сколько миллионов школьников бы вышло под лозунг "Разблокируйте порнхаб"!
Чем бы дитё не тешилось, лишь бы на митинги не ходило...
В России первоапрельский праздник шуток утратил свою актуальность — у нас действительность давно уже превосходит любой выдуманный абсурд.
- Все-таки Леха Навальный страшно далек от народа. Если бы вместо лозунга "Прекратите воровать" он провозгласил "Воруйте поменьше и дайте немного поворовать нам" - собрал бы миллионы в свои демонстрации.
- Вы даже не представляете, коллега, сколько миллионов школьников бы вышло под лозунг "Разблокируйте порнхаб"!
Чем бы дитё не тешилось, лишь бы на митинги не ходило...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Сегодня ходит множество слухов и домыслов, кто будет следующим президентом.
Не занимайтесь гаданием, есть один безошибочный способ - наблюдайте за Никитой Михалковым.
Кому первому полижет, тот и будет президентом.
Совещание Совбеза РФ:
- Ну что? Хреначим по полной программе?
- А ты своих из Майами вывез?
- Нет. А ты своих из Лос-Анджелеса?
- Нет.
- Совещание окончено.
В наших депутатах удивительным образом сочетаются повышенный социальный статус с пониженной социальной ответственностью.
Не занимайтесь гаданием, есть один безошибочный способ - наблюдайте за Никитой Михалковым.
Кому первому полижет, тот и будет президентом.
Совещание Совбеза РФ:
- Ну что? Хреначим по полной программе?
- А ты своих из Майами вывез?
- Нет. А ты своих из Лос-Анджелеса?
- Нет.
- Совещание окончено.
В наших депутатах удивительным образом сочетаются повышенный социальный статус с пониженной социальной ответственностью.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Это правда?
- Нет, это новости.
2017: система образования не очень идеальна, но она работает.
2024: сестема абразаванийа идиална спосибо прызеденд.
На основе просмотра нашего ТВ, попытался составить портрет идеального гражданина и патриота РФ.
-Голосует, попеременно, за ВВП или ДАМ
-Живет в серийке, купленной ипотеку , за ... цать миллионов рублей, (если посчитать все проценты, за все годы)
-Если завелась лишняя копейка, хранит ее в Сбербанке, только в рублях, на счету , получая доход: 0.1% годовых и с него упатив налог 13%
-Ездит на авто от АвтоВАЗа или на бюджетной иномарке российской сборки
-Послушно покупает все, про что покажут или скажут на ТВ : Арбидол, Хилак Форте, Тантум Верде
-Отдыхает только на черноморском побережье РФ или на даче
-В зависимости от генеральной линии "Партии Единая Россия", то ест, то не ест, то опять ест турецкие помидоры
-Если все же дожил до пенсии, то, немедленно умирает, чтобы не обременять Бюджет Страны
(от себя - не дотягиваю я пока до идеала)
- Нет, это новости.
2017: система образования не очень идеальна, но она работает.
2024: сестема абразаванийа идиална спосибо прызеденд.
На основе просмотра нашего ТВ, попытался составить портрет идеального гражданина и патриота РФ.
-Голосует, попеременно, за ВВП или ДАМ
-Живет в серийке, купленной ипотеку , за ... цать миллионов рублей, (если посчитать все проценты, за все годы)
-Если завелась лишняя копейка, хранит ее в Сбербанке, только в рублях, на счету , получая доход: 0.1% годовых и с него упатив налог 13%
-Ездит на авто от АвтоВАЗа или на бюджетной иномарке российской сборки
-Послушно покупает все, про что покажут или скажут на ТВ : Арбидол, Хилак Форте, Тантум Верде
-Отдыхает только на черноморском побережье РФ или на даче
-В зависимости от генеральной линии "Партии Единая Россия", то ест, то не ест, то опять ест турецкие помидоры
-Если все же дожил до пенсии, то, немедленно умирает, чтобы не обременять Бюджет Страны
(от себя - не дотягиваю я пока до идеала)
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
В точку!!! От себя добавлю: если работает - то только в бюджете и на благо родины, пусть копейки, зато все стабильно и отпуск огромный!
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: Юмор текущего дня
Мария1522 писал(а):Дочка после садика подходит и шепотом на ухо: — Папа я тебе сейчас кое чо расскажу,ты просто ох@еешь! — Спасибо доча не надо,я уже ОХ@ЕЛ!
Блин, смеялась прям в голос!
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Пушок писал(а):
Блин, смеялась прям в голос!
Одна блондинка знала русский, английский, французский и немецкий. Но только цифры.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Трое суток в Кремле лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло всё такое нужное: айфоны, автомобили, самолёты, яхты…
Табличка на дверях психоневрологического диспансера: "Дурдом закрыт - все ушли в интернет".
Табличка на дверях психоневрологического диспансера: "Дурдом закрыт - все ушли в интернет".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):
Одна блондинка знала русский, английский, французский и немецкий. Но только цифры.
Это что… вон, лучшие люди города, оторванные от родины... и то испытывают с родным языком проблемы.
А с цифрами вообще засада, их так много и они такие все разные.
Зато грозятся и войны объявляют… прямо-таки классический случай... по Шварцу Е.Л.
Когда я начну — не скажу. Настоящая война начинается вдруг. ©
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Будет уже третья мировая или помидоры всё-таки высаживать?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Одна блондинка знала русский, английский, французский и немецкий. Но только цифры.
ну если только цифры, тогда еще она должна знать арабский и санскрит))))))))))
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
После того как Мелания посмотрела в ютубе как корейцы едят собак....
- А вы будете красить яйца на пасху?
- Нет, щекотно очень!
- А вы будете красить яйца на пасху?
- Нет, щекотно очень!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Рыбное. Остановка. К одиноко сидящей, грустной, уставшей женщине обращается мужчина:
— Dоdе ра?
У женщины в голове мелькает: "Француз"! Настоящий ФРАНЦУЗ В Ее ЖИЗНИ!
Все, конец серым будням! Прощайте, русские мужчины со своими хоккеями, рыбалками и разбросанными носками. Теперь будут шампанское и танго у подножия Эйфелевой башни, солнце и белый морской песок. И, разумеется,
Шанель! Но надо же что-то ответить! Она:
— Пардон мсье! Кес ке се?
— Маршрутка, я тя спрашиваю, до депа идет? . .
— Dоdе ра?
У женщины в голове мелькает: "Француз"! Настоящий ФРАНЦУЗ В Ее ЖИЗНИ!
Все, конец серым будням! Прощайте, русские мужчины со своими хоккеями, рыбалками и разбросанными носками. Теперь будут шампанское и танго у подножия Эйфелевой башни, солнце и белый морской песок. И, разумеется,
Шанель! Но надо же что-то ответить! Она:
— Пардон мсье! Кес ке се?
— Маршрутка, я тя спрашиваю, до депа идет? . .
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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