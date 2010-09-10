Юмор текущего дня

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3429
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 10 минут назад

BGH: Т.е. суть самообороны в России состоит не в том, чтобы защищать свою жизнь, здоровье, имущество и т.п. всеми имеющимися под рукой или заготовленными заранее способами, а в том как потом отмазаться от уголовного преследования?

О правиле трёх "П" в российской экономике: Поймали - Поделился - Простили.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Юмор»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость