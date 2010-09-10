Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3431
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
BGH: Т.е. суть самообороны в России состоит не в том, чтобы защищать свою жизнь, здоровье, имущество и т.п. всеми имеющимися под рукой или заготовленными заранее способами, а в том как потом отмазаться от уголовного преследования?
О правиле трёх "П" в российской экономике: Поймали - Поделился - Простили.
О правиле трёх "П" в российской экономике: Поймали - Поделился - Простили.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3431
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- А давайте вместе держаться! - предложили пенсионеры Медведеву.
Стареешь - это когда собираешься выпить пару кружек пива и, блин, выпиваешь пару кружек пива.
Стареешь - это когда собираешься выпить пару кружек пива и, блин, выпиваешь пару кружек пива.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3431
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Конца света не будет.
Многие еще по ипотеке не рассчитались.
В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»
Многие еще по ипотеке не рассчитались.
В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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