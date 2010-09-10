Юмор текущего дня

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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 27 апр 2017, 22:40

BGH: Т.е. суть самообороны в России состоит не в том, чтобы защищать свою жизнь, здоровье, имущество и т.п. всеми имеющимися под рукой или заготовленными заранее способами, а в том как потом отмазаться от уголовного преследования?

О правиле трёх "П" в российской экономике: Поймали - Поделился - Простили.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 28 апр 2017, 21:41

- А давайте вместе держаться! - предложили пенсионеры Медведеву.

Стареешь - это когда собираешься выпить пару кружек пива и, блин, выпиваешь пару кружек пива.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 29 апр 2017, 17:50

Конца света не будет.
Многие еще по ипотеке не рассчитались.

В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 42 минуты назад

1-е Мая. Демонстрация. Лазит по толпе телерепортер и пристает ко всем с вопросами. Подваливает к рабочему:
- Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
- Пошел ты знаешь куда ...
Репортер радостно в телекамеру:
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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