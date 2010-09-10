Сообщение Vredtech » 27 апр 2017, 22:40

BGH: Т.е. суть самообороны в России состоит не в том, чтобы защищать свою жизнь, здоровье, имущество и т.п. всеми имеющимися под рукой или заготовленными заранее способами, а в том как потом отмазаться от уголовного преследования?



О правиле трёх "П" в российской экономике: Поймали - Поделился - Простили.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.