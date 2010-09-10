Юмор текущего дня

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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 28 апр 2017, 21:41

- А давайте вместе держаться! - предложили пенсионеры Медведеву.

Стареешь - это когда собираешься выпить пару кружек пива и, блин, выпиваешь пару кружек пива.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 29 апр 2017, 17:50

Конца света не будет.
Многие еще по ипотеке не рассчитались.

В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 01 май 2017, 12:58

1-е Мая. Демонстрация. Лазит по толпе телерепортер и пристает ко всем с вопросами. Подваливает к рабочему:
- Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
- Пошел ты знаешь куда ...
Репортер радостно в телекамеру:
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 20:04

Не забыть заложить в бюджет ремонт воздушных ям на трассе Москва-Бангкок.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.
Ну наконец-то... Теперь заживём!!!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 21:47

- Турки сбили российский истребитель.
- Россия проглотила.
- Турки утопили российский разведывательный корабль.
- Россия не почесалась.
- Турки ввели запрет на распитие спиртных напитков на курортах.
- Россия объявила войну!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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