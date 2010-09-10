Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3438
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- А давайте вместе держаться! - предложили пенсионеры Медведеву.
Стареешь - это когда собираешься выпить пару кружек пива и, блин, выпиваешь пару кружек пива.
Стареешь - это когда собираешься выпить пару кружек пива и, блин, выпиваешь пару кружек пива.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3438
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Конца света не будет.
Многие еще по ипотеке не рассчитались.
В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»
Многие еще по ипотеке не рассчитались.
В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3438
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
1-е Мая. Демонстрация. Лазит по толпе телерепортер и пристает ко всем с вопросами. Подваливает к рабочему:
- Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
- Пошел ты знаешь куда ...
Репортер радостно в телекамеру:
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...
- Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
- Пошел ты знаешь куда ...
Репортер радостно в телекамеру:
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3438
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Не забыть заложить в бюджет ремонт воздушных ям на трассе Москва-Бангкок.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.
Ну наконец-то... Теперь заживём!!!
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.
Ну наконец-то... Теперь заживём!!!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3438
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Турки сбили российский истребитель.
- Россия проглотила.
- Турки утопили российский разведывательный корабль.
- Россия не почесалась.
- Турки ввели запрет на распитие спиртных напитков на курортах.
- Россия объявила войну!
- Россия проглотила.
- Турки утопили российский разведывательный корабль.
- Россия не почесалась.
- Турки ввели запрет на распитие спиртных напитков на курортах.
- Россия объявила войну!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3438
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: "Позвони мне, когда твой уйдёт!". Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...
Из кассы РПЦ пропали 5 млрд рублей. Кассир уверяет, что пути господни неисповедимы.
Париж. Бар для голубых:
- Этот Макрон, который прошёл во второй тур выборов президента, оказывается женат на своей старой школьной учительнице.
- Слабак. Вот если бы женился на своём старом учителе - уже бы победил.
Из кассы РПЦ пропали 5 млрд рублей. Кассир уверяет, что пути господни неисповедимы.
Париж. Бар для голубых:
- Этот Макрон, который прошёл во второй тур выборов президента, оказывается женат на своей старой школьной учительнице.
- Слабак. Вот если бы женился на своём старом учителе - уже бы победил.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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