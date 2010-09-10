Сообщение Vredtech » 29 апр 2017, 17:50

Конца света не будет.

Многие еще по ипотеке не рассчитались.



В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.