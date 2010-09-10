Юмор текущего дня

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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 28 апр 2017, 21:41

- А давайте вместе держаться! - предложили пенсионеры Медведеву.

Стареешь - это когда собираешься выпить пару кружек пива и, блин, выпиваешь пару кружек пива.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 29 апр 2017, 17:50

Конца света не будет.
Многие еще по ипотеке не рассчитались.

В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 01 май 2017, 12:58

1-е Мая. Демонстрация. Лазит по толпе телерепортер и пристает ко всем с вопросами. Подваливает к рабочему:
- Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
- Пошел ты знаешь куда ...
Репортер радостно в телекамеру:
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 02 май 2017, 20:04

Не забыть заложить в бюджет ремонт воздушных ям на трассе Москва-Бангкок.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.
Ну наконец-то... Теперь заживём!!!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 03 май 2017, 21:47

- Турки сбили российский истребитель.
- Россия проглотила.
- Турки утопили российский разведывательный корабль.
- Россия не почесалась.
- Турки ввели запрет на распитие спиртных напитков на курортах.
- Россия объявила войну!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 04 май 2017, 21:23

Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: "Позвони мне, когда твой уйдёт!". Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...

Из кассы РПЦ пропали 5 млрд рублей. Кассир уверяет, что пути господни неисповедимы.

Париж. Бар для голубых:
- Этот Макрон, который прошёл во второй тур выборов президента, оказывается женат на своей старой школьной учительнице.
- Слабак. Вот если бы женился на своём старом учителе - уже бы победил.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 05 май 2017, 21:10

Я сразу же поверю в наличие демократии в нашей стране, если хотя бы один министр, хотя бы один депутат публично выразит несогласие с мнением или решением действующего президента…

Памятка депутату Российской Федерации.
Шаблон для законопроектов:
Именем Российской Федерации, в обеспечение безопасности, в целях развития правового общества _________ (далее еще немножко добавить бла бла бла), ЗАПРЕТИТЬ_______________ (сюда добавить какую нибудь х..ню)
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 06 май 2017, 21:13

Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в России. Пенсионеры рекомендовали сократить количество Кудрина в стране.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 07 май 2017, 19:42

Какое всё-таки умное выражение «провести реновацию». Надо бы его запомнить, и почаще заменять им просторечие «спи…дить».

- Ты за что сидишь?
- Убил пятерых. А ты за что?
- А я георгиевскую ленточку неправильно носил.
- АААААА!!! ОХРАНА! ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА!!!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 08 май 2017, 11:12

- Как тебя зовут?
- Трифон.
- Необычное имя.
- Могло быть еще необычнее. Родители хотели назвать «34N», но тут вышел закон о запрете цифр в именах.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение ivanes » 12 май 2017, 14:38

- Вова! Сколько будет.если разделить восемь пополам?
-Если вдоль,то две тройки,а если поперек,то два нуля,- отвечает Вовочка.

-Моня,твоя жена на работу ходит?
-Ходит.
- правильно! Я своей тоже на проезд не даю!

Вчера с утра и до вечера шел кратковременный дождь.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 12 май 2017, 22:39

Россия. 21 век.
Судья зачитывает приговор:
- Признать подсудимого виновным в оскорблении чувств верующих... Подсудимый, ваше последнее слово.
- И всё-таки она вертится!

За ловлю виртуальных существ в храме вымышленного персонажа положено наказание в виде условного срока.

- За что сидишь?
- Украл 20 миллиардов. А ты?
- Ловил в храме покемонов.
- Тогда давай меняться, мне раньше выходить.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 17 май 2017, 22:27

Яндекс на Украине заблокировали за то, что на поисковый запрос "слава украине" он не дает ответ "героям слава".

Лучшим модератором «ВКонтакте» признан Порошенко, забанивший всех украинских экстремистов одним росчерком пера.

- Цель вашего визита в Беларусь?
- Аватарку сменить и семейное положение на "все сложно".

Украинец, бросай оружие, переходи линию фронта! В плену тебя ждут горячая еда, теплый барак, доступ в VK, свежие мемы.

Владимир Путин выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко за четкое выполнение указания Роскомнадзора по блокировке доступа украинским националистам в российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 20:43

По действующему уголовному кодексу хищение в особо крупном размере начинается с 1 миллиона рублей и дальше вверх без ограничения. Это неправильно. Над ввести верхнее ограничение. Скажем, один миллиард. А дальше подобные деяния должны квалифицироваться как «участие в проектах, важных для престижа страны», а фигуранты – представляться к государственным наградам.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 минут назад

Microsoft всё никак не могла заставить пользователей отказаться от Windows XP, поэтому решила выпустить бесплатную программу обновления под названием WannaCry.

Если так пойдет и дальше, то скоро писать «Русне отрубят Интернет. Ахаха» украинские патриоты смогут разве что на заборах.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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