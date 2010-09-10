Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- А давайте вместе держаться! - предложили пенсионеры Медведеву.
Стареешь - это когда собираешься выпить пару кружек пива и, блин, выпиваешь пару кружек пива.
Стареешь - это когда собираешься выпить пару кружек пива и, блин, выпиваешь пару кружек пива.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Конца света не будет.
Многие еще по ипотеке не рассчитались.
В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»
Многие еще по ипотеке не рассчитались.
В первоначальном варианте басни Крылова просравшая всё эуропейка Стрекозюк пришла к хозяйственному и домовитому Муравьеву поклянчить помощи, но услышала: «Так пойди же поскачи!»
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
1-е Мая. Демонстрация. Лазит по толпе телерепортер и пристает ко всем с вопросами. Подваливает к рабочему:
- Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
- Пошел ты знаешь куда ...
Репортер радостно в телекамеру:
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...
- Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
- Пошел ты знаешь куда ...
Репортер радостно в телекамеру:
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Не забыть заложить в бюджет ремонт воздушных ям на трассе Москва-Бангкок.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.
Ну наконец-то... Теперь заживём!!!
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.
Ну наконец-то... Теперь заживём!!!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Турки сбили российский истребитель.
- Россия проглотила.
- Турки утопили российский разведывательный корабль.
- Россия не почесалась.
- Турки ввели запрет на распитие спиртных напитков на курортах.
- Россия объявила войну!
- Россия проглотила.
- Турки утопили российский разведывательный корабль.
- Россия не почесалась.
- Турки ввели запрет на распитие спиртных напитков на курортах.
- Россия объявила войну!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: "Позвони мне, когда твой уйдёт!". Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...
Из кассы РПЦ пропали 5 млрд рублей. Кассир уверяет, что пути господни неисповедимы.
Париж. Бар для голубых:
- Этот Макрон, который прошёл во второй тур выборов президента, оказывается женат на своей старой школьной учительнице.
- Слабак. Вот если бы женился на своём старом учителе - уже бы победил.
Из кассы РПЦ пропали 5 млрд рублей. Кассир уверяет, что пути господни неисповедимы.
Париж. Бар для голубых:
- Этот Макрон, который прошёл во второй тур выборов президента, оказывается женат на своей старой школьной учительнице.
- Слабак. Вот если бы женился на своём старом учителе - уже бы победил.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Я сразу же поверю в наличие демократии в нашей стране, если хотя бы один министр, хотя бы один депутат публично выразит несогласие с мнением или решением действующего президента…
Памятка депутату Российской Федерации.
Шаблон для законопроектов:
Именем Российской Федерации, в обеспечение безопасности, в целях развития правового общества _________ (далее еще немножко добавить бла бла бла), ЗАПРЕТИТЬ_______________ (сюда добавить какую нибудь х..ню)
Памятка депутату Российской Федерации.
Шаблон для законопроектов:
Именем Российской Федерации, в обеспечение безопасности, в целях развития правового общества _________ (далее еще немножко добавить бла бла бла), ЗАПРЕТИТЬ_______________ (сюда добавить какую нибудь х..ню)
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в России. Пенсионеры рекомендовали сократить количество Кудрина в стране.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Какое всё-таки умное выражение «провести реновацию». Надо бы его запомнить, и почаще заменять им просторечие «спи…дить».
- Ты за что сидишь?
- Убил пятерых. А ты за что?
- А я георгиевскую ленточку неправильно носил.
- АААААА!!! ОХРАНА! ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА!!!
- Ты за что сидишь?
- Убил пятерых. А ты за что?
- А я георгиевскую ленточку неправильно носил.
- АААААА!!! ОХРАНА! ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА!!!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Как тебя зовут?
- Трифон.
- Необычное имя.
- Могло быть еще необычнее. Родители хотели назвать «34N», но тут вышел закон о запрете цифр в именах.
- Трифон.
- Необычное имя.
- Могло быть еще необычнее. Родители хотели назвать «34N», но тут вышел закон о запрете цифр в именах.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
- Вова! Сколько будет.если разделить восемь пополам?
-Если вдоль,то две тройки,а если поперек,то два нуля,- отвечает Вовочка.
-Моня,твоя жена на работу ходит?
-Ходит.
- правильно! Я своей тоже на проезд не даю!
Вчера с утра и до вечера шел кратковременный дождь.
-Если вдоль,то две тройки,а если поперек,то два нуля,- отвечает Вовочка.
-Моня,твоя жена на работу ходит?
-Ходит.
- правильно! Я своей тоже на проезд не даю!
Вчера с утра и до вечера шел кратковременный дождь.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Россия. 21 век.
Судья зачитывает приговор:
- Признать подсудимого виновным в оскорблении чувств верующих... Подсудимый, ваше последнее слово.
- И всё-таки она вертится!
За ловлю виртуальных существ в храме вымышленного персонажа положено наказание в виде условного срока.
- За что сидишь?
- Украл 20 миллиардов. А ты?
- Ловил в храме покемонов.
- Тогда давай меняться, мне раньше выходить.
Судья зачитывает приговор:
- Признать подсудимого виновным в оскорблении чувств верующих... Подсудимый, ваше последнее слово.
- И всё-таки она вертится!
За ловлю виртуальных существ в храме вымышленного персонажа положено наказание в виде условного срока.
- За что сидишь?
- Украл 20 миллиардов. А ты?
- Ловил в храме покемонов.
- Тогда давай меняться, мне раньше выходить.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Яндекс на Украине заблокировали за то, что на поисковый запрос "слава украине" он не дает ответ "героям слава".
Лучшим модератором «ВКонтакте» признан Порошенко, забанивший всех украинских экстремистов одним росчерком пера.
- Цель вашего визита в Беларусь?
- Аватарку сменить и семейное положение на "все сложно".
Украинец, бросай оружие, переходи линию фронта! В плену тебя ждут горячая еда, теплый барак, доступ в VK, свежие мемы.
Владимир Путин выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко за четкое выполнение указания Роскомнадзора по блокировке доступа украинским националистам в российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Лучшим модератором «ВКонтакте» признан Порошенко, забанивший всех украинских экстремистов одним росчерком пера.
- Цель вашего визита в Беларусь?
- Аватарку сменить и семейное положение на "все сложно".
Украинец, бросай оружие, переходи линию фронта! В плену тебя ждут горячая еда, теплый барак, доступ в VK, свежие мемы.
Владимир Путин выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко за четкое выполнение указания Роскомнадзора по блокировке доступа украинским националистам в российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
По действующему уголовному кодексу хищение в особо крупном размере начинается с 1 миллиона рублей и дальше вверх без ограничения. Это неправильно. Над ввести верхнее ограничение. Скажем, один миллиард. А дальше подобные деяния должны квалифицироваться как «участие в проектах, важных для престижа страны», а фигуранты – представляться к государственным наградам.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Microsoft всё никак не могла заставить пользователей отказаться от Windows XP, поэтому решила выпустить бесплатную программу обновления под названием WannaCry.
Если так пойдет и дальше, то скоро писать «Русне отрубят Интернет. Ахаха» украинские патриоты смогут разве что на заборах.
Если так пойдет и дальше, то скоро писать «Русне отрубят Интернет. Ахаха» украинские патриоты смогут разве что на заборах.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3448
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Если Иисус в наше время попытался бы выгнать торговцев из храма, то получил бы двушечку и возможно не условно.
- Слышал, кум, Порошенко запретил 1С.
- Будем на счетах считать как при Бандере!
- Ну как запретил... Пользоваться можно, москалям нельзя за него платить.
- Це добре, це по нашему.
После блокировки соцсетей на Украине, в России заметно снизилось количество навальнят, голодающих пенсионеров, дальнобойщиков и чеченских геев.
- Слышал, кум, Порошенко запретил 1С.
- Будем на счетах считать как при Бандере!
- Ну как запретил... Пользоваться можно, москалям нельзя за него платить.
- Це добре, це по нашему.
После блокировки соцсетей на Украине, в России заметно снизилось количество навальнят, голодающих пенсионеров, дальнобойщиков и чеченских геев.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Екатерина88
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:29
Re: Юмор текущего дня
Турист убегает от дикарей и из последних сил кричит: — Отстаньте! Мне нужно кормить жену и четверых детей! — А наши, значит, пусть с голоду помирают?!
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