Юмор текущего дня

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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 30 июн 2017, 22:51

У жителей Московской области есть традиция. Каждый год они дозваниваются на Прямую Линию с В.В. Путиным и просят перенести свалку в соседний город.

- В Челябинске горит огромная свалка в черте города.
- Пускай горит. Прямая линия с президентом уже закончилась, а следующая будет нескоро.

Плохо, когда живёшь на свалке. Но какая, сука, гордость от того, что эта свалка — самая большая в мире.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение ivanes » 01 июл 2017, 17:12

Без юмора.
" В Рязани несколько лет не могли победить (и до сих пор до конца не победили) полулегальную свалку у посёлка Хамбушево в черте города. Этот импровизированный полигон, на территории которого городские службы складировали когда-то «древесно-кустарниковые отходы», а, проще говоря, спиленные деревья, ветки и иную отжившую своё растительность, возник ещё в советские времена.
К 2016 году с Хамбушевским полигоном обещали покончить. Но... На 31 июля текущего года намечено очередное судебное разбирательство.
— Муниципалитет просит об отсрочке исполнения решения Советского районного суда, вынесенного в октябре 2012 года, — сообщила редакции старший помощник Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшанская. — Суд рассмотрит предложение предоставить возможность провести ликвидацию несанкционированной свалки и рекультивацию нарушенных земель в Хамбушеве в более продолжительные сроки — до 30 октября 2020 года."
http://mediaryazan.ru/articles/detail/247077.html
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 01 июл 2017, 17:29

ivanes писал(а):Без юмора.


Да в курсе уже все, что он отсутствует.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 02 июл 2017, 13:27

Из новостей: "Путин одобрил создание реестра коррупционеров".
Иными словами, будет создан общий список депутатов Думы, министров и руководителей на местах. Я правильно понимаю нашего президента?

Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров.
Чиновники уже выясняют, сколько надо занести, чтобы туда не попасть, и сколько надо занести, чтобы оттуда исключили.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6045
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ivanes » 03 июл 2017, 13:00

1.Реестре не только коррупционеры.Туда войдут чиновники,уволенные по статье" Потеря доверия".
2.коррупционеры в большинстве сидят на нарах. Часть выехало за границу. Зарубежью нужны уворованные деньги и воров не выдают.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 06 июл 2017, 22:16

В Москве так долго идут дожди, что скоро горожане назовут шаурму - шавермой, бордюр - поребриком, буханку - булкой, а курицу - курой.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 08 июл 2017, 21:30

После многочисленных лесных пожаров на территории России отключили лето. За нарушение правил эксплуатации природы. Пока на год, а там посмотрят.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 10 июл 2017, 22:11

Интернет в России летом 2017-го нужен в основном для того, чтобы жители разных городов общались и хвастались, у кого погода хуже.

Если Вам надоел Ваш автомобиль, застрахуйте его по полной схеме, и просто припаркуйте его в городе где проводится "Большая Двадцатка G20" - вскоре Вы уже получите его полную стоимость!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 июл 2017, 19:17

Во втором десятилетии XXI века риторический вопрос "нафига попу гармонь?" звучит как совсем не риторическое "нафига монахам яхта?"

Новость на РБК: "Сбербанк установил первый банкомат с функцией опознания клиента по лицу".
Комментарий: Выражение "Рожей не вышел" теперь стало более понятным.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 14 июл 2017, 17:48

Достоевский в лице Раскольникова показал, как раньше поступали с микрозаймовыми организациями.

Закон Васильевой-Полонского: в России наказание обратно пропорционально украденному.

Во дворе дети из благополучных семей по очереди запускают дрон. А дети из неблагополучных семей по очереди запускают дрын - то в дрон, то в детей из благополучных семей.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 15 июл 2017, 20:25

Вешающие на свои авто наклейки "1941-1945. Можем повторить!", не забывайте также повесить "1917. Пора повторить!" и "1937. Придется повторить!"
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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АЛСНщик
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » 16 июл 2017, 17:09

Vredtech писал(а):Во дворе дети из благополучных семей по очереди запускают дрон. А дети из неблагополучных семей по очереди запускают дрын - то в дрон, то в детей из благополучных семей.

Ничего не меняется. Прекрасно помню, как в 80-е годы в отделе игрушки рыбновского универмага одним детям (очень немногочисленным) родители покупали планетолёты и танки с дистанционным управлением, а основная часть детишек довольствовалась совсем другими игрушками, иной ценовой категории :wink: А уж масштабные модели железных дорог производства ГДР в рыбновский универмаг отродясь не завозили - не было у местных детишек таких родителей, чтобы обеспечили платёжеспособный спрос на данные изделия :P
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » 16 июл 2017, 17:15

Vredtech писал(а):Во втором десятилетии XXI века риторический вопрос "нафига попу гармонь?" звучит как совсем не риторическое "нафига монахам яхта?"


Хм... Служители РПЦ эту яхту используют для выполнения следующих функций:
- миссионерской;
- пасторской;
- инспекторской
и др.
Вы чем-то недовольны? :wink:
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 16 июл 2017, 21:36

АЛСНщик писал(а):
Вы чем-то недовольны? :wink:


Ага. Отсутствием у людей чувства юмора.

Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся. Кто кассету перематывал карандашом, тот спинер не покупает.

"Четыре человека, которые на велосипедах грабили банки в Екатеринбурге, оказались полицейскими"
Я так и знал, что велосипеды ни к чему хорошему не приведут!

Жена Макрона опровергла свое участие в штурме Бастилии.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 июл 2017, 23:04

Судья из Краснодара, устроившая свадьбу дочери за 2 миллиона долларов, завоевала титул "Тёща года".

Это, конечно, невинный мультик, но... Неужели никто не задумывался, а почему только у тихого маленького Пятачка было дома ружьё?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 19 июл 2017, 20:25

- Что нужно, чтобы на твоей свадьбе пели Басков и Кобзон?
- Нужно иметь 2 миллиона долларов!
- Это вторично. Прежде всего, нужно иметь дурной вкус.

Путин угостил членов правительства мороженым и посмотрел кто как сосёт и лижет.
Грядут кадровые перестановки.

Лайфхак: увесистый полукилограммовый спиннер, целиком отлитый из чугуна или свинца, можно будет не снимать с руки даже в ночном безлюдном месте. И эта ниша легальных кастетов на рынке пока ещё никем не занята.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 20 июл 2017, 23:09

Судья Хахалева достойна всяческого уважения, могла бы пригласить Элтона Джона и Джей Ло на свадьбу, но поступила как настоящий патриот.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 22 июл 2017, 20:39

Неофициальное соревнование между МВД и МЧС по скоростному отлову сбежавших обезьян закончилось вничью. Сбежавшая обезьяна из цирка и сбежавшая обезьяна из пензенской зоны были пойманы в установленные сроки.

- Дорогой, мы поженимся?
- Да.
- А мы пригласим на свадьбу Малахова и Баскова?
- Нет.
- А Кобзона?
- Нет.
- А Меладзе? А Стаса Михайлова?
- Нет. И перестань плакать.
- Это слезы радости, дорогой. Наконец-то я встретила приличного мужчину.

Где запрещают смеяться, там начинают ржать...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 21:30

- Организовали беженцы свои патрули на улицах. Начали следить сначала за своими единоверцами, чтобы не пили, не курили в общественных местах, а потом уже и местных...
Перебивая: - Папа!!!
- Прости, сынок, итак, попросилась лиса к зайчику в домик...

К новости о новом боевом костюме с экзоскелетом российского производства.
- А теперь те, кто служил, представьте своего прапора в таком костюме.
- Экзоскелет позволит прапорам тащить через дырку в заборе втрое больше своего веса.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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