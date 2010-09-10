Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
У жителей Московской области есть традиция. Каждый год они дозваниваются на Прямую Линию с В.В. Путиным и просят перенести свалку в соседний город.
- В Челябинске горит огромная свалка в черте города.
- Пускай горит. Прямая линия с президентом уже закончилась, а следующая будет нескоро.
Плохо, когда живёшь на свалке. Но какая, сука, гордость от того, что эта свалка — самая большая в мире.
- В Челябинске горит огромная свалка в черте города.
- Пускай горит. Прямая линия с президентом уже закончилась, а следующая будет нескоро.
Плохо, когда живёшь на свалке. Но какая, сука, гордость от того, что эта свалка — самая большая в мире.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Без юмора.
" В Рязани несколько лет не могли победить (и до сих пор до конца не победили) полулегальную свалку у посёлка Хамбушево в черте города. Этот импровизированный полигон, на территории которого городские службы складировали когда-то «древесно-кустарниковые отходы», а, проще говоря, спиленные деревья, ветки и иную отжившую своё растительность, возник ещё в советские времена.
К 2016 году с Хамбушевским полигоном обещали покончить. Но... На 31 июля текущего года намечено очередное судебное разбирательство.
— Муниципалитет просит об отсрочке исполнения решения Советского районного суда, вынесенного в октябре 2012 года, — сообщила редакции старший помощник Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшанская. — Суд рассмотрит предложение предоставить возможность провести ликвидацию несанкционированной свалки и рекультивацию нарушенных земель в Хамбушеве в более продолжительные сроки — до 30 октября 2020 года."
http://mediaryazan.ru/articles/detail/247077.html
" В Рязани несколько лет не могли победить (и до сих пор до конца не победили) полулегальную свалку у посёлка Хамбушево в черте города. Этот импровизированный полигон, на территории которого городские службы складировали когда-то «древесно-кустарниковые отходы», а, проще говоря, спиленные деревья, ветки и иную отжившую своё растительность, возник ещё в советские времена.
К 2016 году с Хамбушевским полигоном обещали покончить. Но... На 31 июля текущего года намечено очередное судебное разбирательство.
— Муниципалитет просит об отсрочке исполнения решения Советского районного суда, вынесенного в октябре 2012 года, — сообщила редакции старший помощник Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшанская. — Суд рассмотрит предложение предоставить возможность провести ликвидацию несанкционированной свалки и рекультивацию нарушенных земель в Хамбушеве в более продолжительные сроки — до 30 октября 2020 года."
http://mediaryazan.ru/articles/detail/247077.html
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
ivanes писал(а):Без юмора.
Да в курсе уже все, что он отсутствует.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Юмор текущего дня
Из новостей: "Путин одобрил создание реестра коррупционеров".
Иными словами, будет создан общий список депутатов Думы, министров и руководителей на местах. Я правильно понимаю нашего президента?
Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров.
Чиновники уже выясняют, сколько надо занести, чтобы туда не попасть, и сколько надо занести, чтобы оттуда исключили.
Иными словами, будет создан общий список депутатов Думы, министров и руководителей на местах. Я правильно понимаю нашего президента?
Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров.
Чиновники уже выясняют, сколько надо занести, чтобы туда не попасть, и сколько надо занести, чтобы оттуда исключили.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
1.Реестре не только коррупционеры.Туда войдут чиновники,уволенные по статье" Потеря доверия".
2.коррупционеры в большинстве сидят на нарах. Часть выехало за границу. Зарубежью нужны уворованные деньги и воров не выдают.
2.коррупционеры в большинстве сидят на нарах. Часть выехало за границу. Зарубежью нужны уворованные деньги и воров не выдают.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Юмор текущего дня
В Москве так долго идут дожди, что скоро горожане назовут шаурму - шавермой, бордюр - поребриком, буханку - булкой, а курицу - курой.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
После многочисленных лесных пожаров на территории России отключили лето. За нарушение правил эксплуатации природы. Пока на год, а там посмотрят.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Интернет в России летом 2017-го нужен в основном для того, чтобы жители разных городов общались и хвастались, у кого погода хуже.
Если Вам надоел Ваш автомобиль, застрахуйте его по полной схеме, и просто припаркуйте его в городе где проводится "Большая Двадцатка G20" - вскоре Вы уже получите его полную стоимость!
Если Вам надоел Ваш автомобиль, застрахуйте его по полной схеме, и просто припаркуйте его в городе где проводится "Большая Двадцатка G20" - вскоре Вы уже получите его полную стоимость!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Во втором десятилетии XXI века риторический вопрос "нафига попу гармонь?" звучит как совсем не риторическое "нафига монахам яхта?"
Новость на РБК: "Сбербанк установил первый банкомат с функцией опознания клиента по лицу".
Комментарий: Выражение "Рожей не вышел" теперь стало более понятным.
Новость на РБК: "Сбербанк установил первый банкомат с функцией опознания клиента по лицу".
Комментарий: Выражение "Рожей не вышел" теперь стало более понятным.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Достоевский в лице Раскольникова показал, как раньше поступали с микрозаймовыми организациями.
Закон Васильевой-Полонского: в России наказание обратно пропорционально украденному.
Во дворе дети из благополучных семей по очереди запускают дрон. А дети из неблагополучных семей по очереди запускают дрын - то в дрон, то в детей из благополучных семей.
Закон Васильевой-Полонского: в России наказание обратно пропорционально украденному.
Во дворе дети из благополучных семей по очереди запускают дрон. А дети из неблагополучных семей по очереди запускают дрын - то в дрон, то в детей из благополучных семей.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Вешающие на свои авто наклейки "1941-1945. Можем повторить!", не забывайте также повесить "1917. Пора повторить!" и "1937. Придется повторить!"
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Во дворе дети из благополучных семей по очереди запускают дрон. А дети из неблагополучных семей по очереди запускают дрын - то в дрон, то в детей из благополучных семей.
Ничего не меняется. Прекрасно помню, как в 80-е годы в отделе игрушки рыбновского универмага одним детям (очень немногочисленным) родители покупали планетолёты и танки с дистанционным управлением, а основная часть детишек довольствовалась совсем другими игрушками, иной ценовой категории А уж масштабные модели железных дорог производства ГДР в рыбновский универмаг отродясь не завозили - не было у местных детишек таких родителей, чтобы обеспечили платёжеспособный спрос на данные изделия
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Во втором десятилетии XXI века риторический вопрос "нафига попу гармонь?" звучит как совсем не риторическое "нафига монахам яхта?"
Хм... Служители РПЦ эту яхту используют для выполнения следующих функций:
- миссионерской;
- пасторской;
- инспекторской
и др.
Вы чем-то недовольны?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
АЛСНщик писал(а):
Вы чем-то недовольны?
Ага. Отсутствием у людей чувства юмора.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся. Кто кассету перематывал карандашом, тот спинер не покупает.
"Четыре человека, которые на велосипедах грабили банки в Екатеринбурге, оказались полицейскими"
Я так и знал, что велосипеды ни к чему хорошему не приведут!
Жена Макрона опровергла свое участие в штурме Бастилии.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Судья из Краснодара, устроившая свадьбу дочери за 2 миллиона долларов, завоевала титул "Тёща года".
Это, конечно, невинный мультик, но... Неужели никто не задумывался, а почему только у тихого маленького Пятачка было дома ружьё?
Это, конечно, невинный мультик, но... Неужели никто не задумывался, а почему только у тихого маленького Пятачка было дома ружьё?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
- Что нужно, чтобы на твоей свадьбе пели Басков и Кобзон?
- Нужно иметь 2 миллиона долларов!
- Это вторично. Прежде всего, нужно иметь дурной вкус.
Путин угостил членов правительства мороженым и посмотрел кто как сосёт и лижет.
Грядут кадровые перестановки.
Лайфхак: увесистый полукилограммовый спиннер, целиком отлитый из чугуна или свинца, можно будет не снимать с руки даже в ночном безлюдном месте. И эта ниша легальных кастетов на рынке пока ещё никем не занята.
- Нужно иметь 2 миллиона долларов!
- Это вторично. Прежде всего, нужно иметь дурной вкус.
Путин угостил членов правительства мороженым и посмотрел кто как сосёт и лижет.
Грядут кадровые перестановки.
Лайфхак: увесистый полукилограммовый спиннер, целиком отлитый из чугуна или свинца, можно будет не снимать с руки даже в ночном безлюдном месте. И эта ниша легальных кастетов на рынке пока ещё никем не занята.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Судья Хахалева достойна всяческого уважения, могла бы пригласить Элтона Джона и Джей Ло на свадьбу, но поступила как настоящий патриот.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Неофициальное соревнование между МВД и МЧС по скоростному отлову сбежавших обезьян закончилось вничью. Сбежавшая обезьяна из цирка и сбежавшая обезьяна из пензенской зоны были пойманы в установленные сроки.
- Дорогой, мы поженимся?
- Да.
- А мы пригласим на свадьбу Малахова и Баскова?
- Нет.
- А Кобзона?
- Нет.
- А Меладзе? А Стаса Михайлова?
- Нет. И перестань плакать.
- Это слезы радости, дорогой. Наконец-то я встретила приличного мужчину.
Где запрещают смеяться, там начинают ржать...
- Дорогой, мы поженимся?
- Да.
- А мы пригласим на свадьбу Малахова и Баскова?
- Нет.
- А Кобзона?
- Нет.
- А Меладзе? А Стаса Михайлова?
- Нет. И перестань плакать.
- Это слезы радости, дорогой. Наконец-то я встретила приличного мужчину.
Где запрещают смеяться, там начинают ржать...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
- Организовали беженцы свои патрули на улицах. Начали следить сначала за своими единоверцами, чтобы не пили, не курили в общественных местах, а потом уже и местных...
Перебивая: - Папа!!!
- Прости, сынок, итак, попросилась лиса к зайчику в домик...
К новости о новом боевом костюме с экзоскелетом российского производства.
- А теперь те, кто служил, представьте своего прапора в таком костюме.
- Экзоскелет позволит прапорам тащить через дырку в заборе втрое больше своего веса.
Перебивая: - Папа!!!
- Прости, сынок, итак, попросилась лиса к зайчику в домик...
К новости о новом боевом костюме с экзоскелетом российского производства.
- А теперь те, кто служил, представьте своего прапора в таком костюме.
- Экзоскелет позволит прапорам тащить через дырку в заборе втрое больше своего веса.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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