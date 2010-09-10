Сообщение Vredtech » 30 июн 2017, 22:51

У жителей Московской области есть традиция. Каждый год они дозваниваются на Прямую Линию с В.В. Путиным и просят перенести свалку в соседний город.



- В Челябинске горит огромная свалка в черте города.

- Пускай горит. Прямая линия с президентом уже закончилась, а следующая будет нескоро.



Плохо, когда живёшь на свалке. Но какая, сука, гордость от того, что эта свалка — самая большая в мире.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.