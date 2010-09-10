Юмор текущего дня

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3483
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 23:51

Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости: ни одна мышь до старости не дожила.
Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда России.

Несмотря на все усилия министерства образования России, сборная РФ взяла 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике.

Люди, которым, что не продавай, они обязательно видели то же самое, но значительно-значительно дешевле. Вы нефть по доллару за баррель не подскажете где купить?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Юмор»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя