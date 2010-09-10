Юмор текущего дня
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- Vredtech
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Re: Юмор текущего дня
Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости: ни одна мышь до старости не дожила.
Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда России.
Несмотря на все усилия министерства образования России, сборная РФ взяла 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике.
Люди, которым, что не продавай, они обязательно видели то же самое, но значительно-значительно дешевле. Вы нефть по доллару за баррель не подскажете где купить?
Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда России.
Несмотря на все усилия министерства образования России, сборная РФ взяла 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике.
Люди, которым, что не продавай, они обязательно видели то же самое, но значительно-значительно дешевле. Вы нефть по доллару за баррель не подскажете где купить?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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