Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3486
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости: ни одна мышь до старости не дожила.
Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда России.
Несмотря на все усилия министерства образования России, сборная РФ взяла 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике.
Люди, которым, что не продавай, они обязательно видели то же самое, но значительно-значительно дешевле. Вы нефть по доллару за баррель не подскажете где купить?
Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда России.
Несмотря на все усилия министерства образования России, сборная РФ взяла 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике.
Люди, которым, что не продавай, они обязательно видели то же самое, но значительно-значительно дешевле. Вы нефть по доллару за баррель не подскажете где купить?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3486
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Весь мир поверит, что Россия - Великая Страна ровно тогда, когда при объявлении санкций в наш адрес рухнут курсы доллара и евро, а вовсе не наоборот.
В советское время, чтобы стать дебилом школьнику нужно было пить, курить, прогуливать уроки. Сейчас достаточно просто потерять смартфон.
В советское время, чтобы стать дебилом школьнику нужно было пить, курить, прогуливать уроки. Сейчас достаточно просто потерять смартфон.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3486
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Министерство Транспорта России запретило авиапассажирам бесплатный провоз органов в собственном теле. По новым правилам авиапассажир имеет право провезти бесплатно в собственном теле не более 5 кг своих органов. Остальные органы надо будет сдавать в багаж. Министерство Транспорта России отмечает, что новые правила введены по просьбам пассажиров и приведут к удешевлению авиабилетов.
- Так, ребята, выходим. Ваша страна ввела против нас санкции.
- Но мы же на МКС.
- Не задерживаемся, не сутулимся, выходим, ребята.
- Так, ребята, выходим. Ваша страна ввела против нас санкции.
- Но мы же на МКС.
- Не задерживаемся, не сутулимся, выходим, ребята.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей