Сообщение Vredtech » 25 июл 2017, 23:51

Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости: ни одна мышь до старости не дожила.

Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда России.



Несмотря на все усилия министерства образования России, сборная РФ взяла 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике.



Люди, которым, что не продавай, они обязательно видели то же самое, но значительно-значительно дешевле. Вы нефть по доллару за баррель не подскажете где купить?

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.