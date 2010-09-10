Юмор текущего дня

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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 25 июл 2017, 23:51

Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости: ни одна мышь до старости не дожила.
Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда России.

Несмотря на все усилия министерства образования России, сборная РФ взяла 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике.

Люди, которым, что не продавай, они обязательно видели то же самое, но значительно-значительно дешевле. Вы нефть по доллару за баррель не подскажете где купить?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 26 июл 2017, 18:26

Весь мир поверит, что Россия - Великая Страна ровно тогда, когда при объявлении санкций в наш адрес рухнут курсы доллара и евро, а вовсе не наоборот.

В советское время, чтобы стать дебилом школьнику нужно было пить, курить, прогуливать уроки. Сейчас достаточно просто потерять смартфон.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 28 июл 2017, 19:00

Министерство Транспорта России запретило авиапассажирам бесплатный провоз органов в собственном теле. По новым правилам авиапассажир имеет право провезти бесплатно в собственном теле не более 5 кг своих органов. Остальные органы надо будет сдавать в багаж. Министерство Транспорта России отмечает, что новые правила введены по просьбам пассажиров и приведут к удешевлению авиабилетов.

- Так, ребята, выходим. Ваша страна ввела против нас санкции.
- Но мы же на МКС.
- Не задерживаемся, не сутулимся, выходим, ребята.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 29 июл 2017, 20:50

Передвижения Президента - это военная и государственная тайна.
Они держатся в строжайшем секрете.
Но все же их немного выдает свежеуложенный асфальт и выкрашенные фасады домов.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 30 июл 2017, 20:43

Ссориться с девушкой - это как критиковать Рамзана Кадырова. Вот ты уверен в своей правоте, а вот ты извиняешься.

На большую дорогу по малой нужде не ходят.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 03 авг 2017, 22:11

- Я очень обрадовался, когда вэдэвэшник, учинивший драку в прямом эфире, оказался не настоящим.
- Я тоже обрадовался, когда энтэвэшник, получивший по лицу в прямом эфире, оказался настоящим.

Интересно, Центробанк РФ ликвидирует банки потому, что они воруют деньги вкладчиков, или это банки начинают воровать, предчувствуя неминуемую ликвидацию?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 06 авг 2017, 22:32

В В Путин не пользуется интернетом, поэтому видео со своего отпуска размещает на первом канале.

А вот я сразу понял, что человек отоваривший в прямом эфире корреспонднта НТВ не десантник.
Настоящий ВДВшник сначала загасил бы оператора, а потом дал п№%лей всей съемочной бригаде.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 07 авг 2017, 22:04

Странная эта Поклонская. Фильм "Матильда" про царя её оскорбляет, а то, что на Красной площади на почётном месте лежит тело человека, приказавшего расстрелять этого царя со всей его семьей - её почему-то не оскорбляет.

Центробанк дал рекомендации россиянам не замечать рост цен. Россияне дали рекомендации Центробанку заткнуться.

Всероссийский опрос "Как вы относитесь к Путину?"
Варианты ответов:
1. Доверяю
2. Уважаю
3. Люблю
4. Восхищаюсь
5. Затрудняюсь сказать, как нам с ним повезло
6. Отказываюсь от других вариантов ответов
7. Выбираю все перечисленные варианты.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 09 авг 2017, 22:17

- Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
- Вроде правда.
- А почему сами не выращивают?
- Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

Народная примета: если по телевизору крутят Путина с голым торсом, значит, скоро выборы президента!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Сообщение Vredtech » 11 авг 2017, 22:50

Искал один 40-летний мужик работу. Месяц, два, три, полгода. Пишет резюме, звонит - в ответ тишина. Ну не выдержал он, пришёл к одному из работодателей и говорит:
- Скажите, пожалуйста, мне уже в пятнадцатый раз отказывают... Может я делаю что-то не так? Может резюме пишу плохие?
Работодатель улыбнулся и ответил: - Да нет, резюме отличные! Просто, понимаешь, тебе уже 40, ты умён и опытен, и наеб@ть тебя с деньгами вряд ли получится.

Гротеск-клуб чукотских политологов (ГКЧП) спрашивают:
- А вот если у какого-нибудь чиновника шикарнейший домище, явно не по его доходам, находится к тому же в заповедной или водоохранной зоне, для контролирующих органов это тоже недвижимость?
- Даже больше – для них это невидимость.

На наших дорогах вместо ямочного ремонта пора переходить к траншеечному, окопочному и вороночному.

- Вы знаете, что по закону, при упоминании об ИГИЛ всегда указывают, что эта организация запрещена на территории Российской Федерации?
- Да-а, закон - штука серьёзная. Интересно, когда начнут писать: фильм Алексея Учителя "Матильда" (запрещён на территории Чечни и Дагестана")?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 авг 2017, 19:54

- А я считаю, что наши депутаты - действительно самые мудрые люди в стране.
- ???
- Они отлично знают наш менталитет. Повесь на двери табличку "Не входить" и сразу туда пойдут люди.
Только запретили телеграм, а он уже установлен на всех телефонах россиян.
Запретили анонимайзеры - и вот уже даже столетние пенсионеры могут войти в порнхаб через тор.
Пытаются отменить показ "Матильды", будьте уверены - 100% россиян ее посмотрят, да еще и скачают с ранее запрещенных торрентов.
А разве сработали бы законы, разрешающие все это?
- Согласен, коллега. Но знаете, с меньшинствами они перегибают. Может там в правительстве и получается приобщиться к этому, но в глубинке народ пока не готов.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 14 авг 2017, 21:57

Беда не в дураках и дорогах, а в том, что к мощам прикладываются миллионы, а к заповедям единицы…

У нас самое вежливое быдло. Оно не просто влезет перед тобой с обочины, а обязательно поблагодарит аварийкой.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 13:02

Прилетели инопланетяне на нашу Землю, сначала кругом облетали её, посмотрели что и как, а потом решили с народом Земли пообщаться, спрашивают:
- А почему у вас так много кругом мусора и помоек?
- Это потому что нам денег не хватает на строительство мусороперерабатывающих заводов.
- А почему у вас так много голодных и бездомных?
- Это потому что нам денег не хватает, чтобы их накормить и построить им дома.
- А почему вы постоянно друг с другом воюете?
- Это потому что у нас денег не хватает, и мы пытаемся отнять их у других.
... инопланетяне почесали свои "репы" и спрашивают:
- Вот мы летаем между галактиками, исследовали множество миров и планет, но ни разу не встречали такой редкий и оказывается очень нужный ресурс как деньги, не могли бы вы нам показать как он выглядит, и вообще покажите где вы его добываете в космосе, мы тогда постараемся слетать за ним, привести вам побольше этих денег и помочь вам наладить гармонию на вашей планете.
- А мы за деньгами никуда не летаем, - отвечают земляне, - мы их сами печатаем.
- Сами? - переспросили инопланетяне.
- Да.
... после этого ответа землян вычеркнули из списка разумных существ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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