Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости: ни одна мышь до старости не дожила.
Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда России.
Несмотря на все усилия министерства образования России, сборная РФ взяла 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике.
Люди, которым, что не продавай, они обязательно видели то же самое, но значительно-значительно дешевле. Вы нефть по доллару за баррель не подскажете где купить?
Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда России.
Несмотря на все усилия министерства образования России, сборная РФ взяла 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике.
Люди, которым, что не продавай, они обязательно видели то же самое, но значительно-значительно дешевле. Вы нефть по доллару за баррель не подскажете где купить?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Весь мир поверит, что Россия - Великая Страна ровно тогда, когда при объявлении санкций в наш адрес рухнут курсы доллара и евро, а вовсе не наоборот.
В советское время, чтобы стать дебилом школьнику нужно было пить, курить, прогуливать уроки. Сейчас достаточно просто потерять смартфон.
В советское время, чтобы стать дебилом школьнику нужно было пить, курить, прогуливать уроки. Сейчас достаточно просто потерять смартфон.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Министерство Транспорта России запретило авиапассажирам бесплатный провоз органов в собственном теле. По новым правилам авиапассажир имеет право провезти бесплатно в собственном теле не более 5 кг своих органов. Остальные органы надо будет сдавать в багаж. Министерство Транспорта России отмечает, что новые правила введены по просьбам пассажиров и приведут к удешевлению авиабилетов.
- Так, ребята, выходим. Ваша страна ввела против нас санкции.
- Но мы же на МКС.
- Не задерживаемся, не сутулимся, выходим, ребята.
- Так, ребята, выходим. Ваша страна ввела против нас санкции.
- Но мы же на МКС.
- Не задерживаемся, не сутулимся, выходим, ребята.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Передвижения Президента - это военная и государственная тайна.
Они держатся в строжайшем секрете.
Но все же их немного выдает свежеуложенный асфальт и выкрашенные фасады домов.
Они держатся в строжайшем секрете.
Но все же их немного выдает свежеуложенный асфальт и выкрашенные фасады домов.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Юмор текущего дня
Ссориться с девушкой - это как критиковать Рамзана Кадырова. Вот ты уверен в своей правоте, а вот ты извиняешься.
На большую дорогу по малой нужде не ходят.
На большую дорогу по малой нужде не ходят.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Я очень обрадовался, когда вэдэвэшник, учинивший драку в прямом эфире, оказался не настоящим.
- Я тоже обрадовался, когда энтэвэшник, получивший по лицу в прямом эфире, оказался настоящим.
Интересно, Центробанк РФ ликвидирует банки потому, что они воруют деньги вкладчиков, или это банки начинают воровать, предчувствуя неминуемую ликвидацию?
- Я тоже обрадовался, когда энтэвэшник, получивший по лицу в прямом эфире, оказался настоящим.
Интересно, Центробанк РФ ликвидирует банки потому, что они воруют деньги вкладчиков, или это банки начинают воровать, предчувствуя неминуемую ликвидацию?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
В В Путин не пользуется интернетом, поэтому видео со своего отпуска размещает на первом канале.
А вот я сразу понял, что человек отоваривший в прямом эфире корреспонднта НТВ не десантник.
Настоящий ВДВшник сначала загасил бы оператора, а потом дал п№%лей всей съемочной бригаде.
А вот я сразу понял, что человек отоваривший в прямом эфире корреспонднта НТВ не десантник.
Настоящий ВДВшник сначала загасил бы оператора, а потом дал п№%лей всей съемочной бригаде.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Странная эта Поклонская. Фильм "Матильда" про царя её оскорбляет, а то, что на Красной площади на почётном месте лежит тело человека, приказавшего расстрелять этого царя со всей его семьей - её почему-то не оскорбляет.
Центробанк дал рекомендации россиянам не замечать рост цен. Россияне дали рекомендации Центробанку заткнуться.
Всероссийский опрос "Как вы относитесь к Путину?"
Варианты ответов:
1. Доверяю
2. Уважаю
3. Люблю
4. Восхищаюсь
5. Затрудняюсь сказать, как нам с ним повезло
6. Отказываюсь от других вариантов ответов
7. Выбираю все перечисленные варианты.
Центробанк дал рекомендации россиянам не замечать рост цен. Россияне дали рекомендации Центробанку заткнуться.
Всероссийский опрос "Как вы относитесь к Путину?"
Варианты ответов:
1. Доверяю
2. Уважаю
3. Люблю
4. Восхищаюсь
5. Затрудняюсь сказать, как нам с ним повезло
6. Отказываюсь от других вариантов ответов
7. Выбираю все перечисленные варианты.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
- Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
- Вроде правда.
- А почему сами не выращивают?
- Не знаю. Земли, наверное, не хватает.
Народная примета: если по телевизору крутят Путина с голым торсом, значит, скоро выборы президента!
- Вроде правда.
- А почему сами не выращивают?
- Не знаю. Земли, наверное, не хватает.
Народная примета: если по телевизору крутят Путина с голым торсом, значит, скоро выборы президента!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Искал один 40-летний мужик работу. Месяц, два, три, полгода. Пишет резюме, звонит - в ответ тишина. Ну не выдержал он, пришёл к одному из работодателей и говорит:
- Скажите, пожалуйста, мне уже в пятнадцатый раз отказывают... Может я делаю что-то не так? Может резюме пишу плохие?
Работодатель улыбнулся и ответил: - Да нет, резюме отличные! Просто, понимаешь, тебе уже 40, ты умён и опытен, и наеб@ть тебя с деньгами вряд ли получится.
Гротеск-клуб чукотских политологов (ГКЧП) спрашивают:
- А вот если у какого-нибудь чиновника шикарнейший домище, явно не по его доходам, находится к тому же в заповедной или водоохранной зоне, для контролирующих органов это тоже недвижимость?
- Даже больше – для них это невидимость.
На наших дорогах вместо ямочного ремонта пора переходить к траншеечному, окопочному и вороночному.
- Вы знаете, что по закону, при упоминании об ИГИЛ всегда указывают, что эта организация запрещена на территории Российской Федерации?
- Да-а, закон - штука серьёзная. Интересно, когда начнут писать: фильм Алексея Учителя "Матильда" (запрещён на территории Чечни и Дагестана")?
- Скажите, пожалуйста, мне уже в пятнадцатый раз отказывают... Может я делаю что-то не так? Может резюме пишу плохие?
Работодатель улыбнулся и ответил: - Да нет, резюме отличные! Просто, понимаешь, тебе уже 40, ты умён и опытен, и наеб@ть тебя с деньгами вряд ли получится.
Гротеск-клуб чукотских политологов (ГКЧП) спрашивают:
- А вот если у какого-нибудь чиновника шикарнейший домище, явно не по его доходам, находится к тому же в заповедной или водоохранной зоне, для контролирующих органов это тоже недвижимость?
- Даже больше – для них это невидимость.
На наших дорогах вместо ямочного ремонта пора переходить к траншеечному, окопочному и вороночному.
- Вы знаете, что по закону, при упоминании об ИГИЛ всегда указывают, что эта организация запрещена на территории Российской Федерации?
- Да-а, закон - штука серьёзная. Интересно, когда начнут писать: фильм Алексея Учителя "Матильда" (запрещён на территории Чечни и Дагестана")?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- А я считаю, что наши депутаты - действительно самые мудрые люди в стране.
- ???
- Они отлично знают наш менталитет. Повесь на двери табличку "Не входить" и сразу туда пойдут люди.
Только запретили телеграм, а он уже установлен на всех телефонах россиян.
Запретили анонимайзеры - и вот уже даже столетние пенсионеры могут войти в порнхаб через тор.
Пытаются отменить показ "Матильды", будьте уверены - 100% россиян ее посмотрят, да еще и скачают с ранее запрещенных торрентов.
А разве сработали бы законы, разрешающие все это?
- Согласен, коллега. Но знаете, с меньшинствами они перегибают. Может там в правительстве и получается приобщиться к этому, но в глубинке народ пока не готов.
- ???
- Они отлично знают наш менталитет. Повесь на двери табличку "Не входить" и сразу туда пойдут люди.
Только запретили телеграм, а он уже установлен на всех телефонах россиян.
Запретили анонимайзеры - и вот уже даже столетние пенсионеры могут войти в порнхаб через тор.
Пытаются отменить показ "Матильды", будьте уверены - 100% россиян ее посмотрят, да еще и скачают с ранее запрещенных торрентов.
А разве сработали бы законы, разрешающие все это?
- Согласен, коллега. Но знаете, с меньшинствами они перегибают. Может там в правительстве и получается приобщиться к этому, но в глубинке народ пока не готов.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Беда не в дураках и дорогах, а в том, что к мощам прикладываются миллионы, а к заповедям единицы…
У нас самое вежливое быдло. Оно не просто влезет перед тобой с обочины, а обязательно поблагодарит аварийкой.
У нас самое вежливое быдло. Оно не просто влезет перед тобой с обочины, а обязательно поблагодарит аварийкой.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3496
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Прилетели инопланетяне на нашу Землю, сначала кругом облетали её, посмотрели что и как, а потом решили с народом Земли пообщаться, спрашивают:
- А почему у вас так много кругом мусора и помоек?
- Это потому что нам денег не хватает на строительство мусороперерабатывающих заводов.
- А почему у вас так много голодных и бездомных?
- Это потому что нам денег не хватает, чтобы их накормить и построить им дома.
- А почему вы постоянно друг с другом воюете?
- Это потому что у нас денег не хватает, и мы пытаемся отнять их у других.
... инопланетяне почесали свои "репы" и спрашивают:
- Вот мы летаем между галактиками, исследовали множество миров и планет, но ни разу не встречали такой редкий и оказывается очень нужный ресурс как деньги, не могли бы вы нам показать как он выглядит, и вообще покажите где вы его добываете в космосе, мы тогда постараемся слетать за ним, привести вам побольше этих денег и помочь вам наладить гармонию на вашей планете.
- А мы за деньгами никуда не летаем, - отвечают земляне, - мы их сами печатаем.
- Сами? - переспросили инопланетяне.
- Да.
... после этого ответа землян вычеркнули из списка разумных существ...
- А почему у вас так много кругом мусора и помоек?
- Это потому что нам денег не хватает на строительство мусороперерабатывающих заводов.
- А почему у вас так много голодных и бездомных?
- Это потому что нам денег не хватает, чтобы их накормить и построить им дома.
- А почему вы постоянно друг с другом воюете?
- Это потому что у нас денег не хватает, и мы пытаемся отнять их у других.
... инопланетяне почесали свои "репы" и спрашивают:
- Вот мы летаем между галактиками, исследовали множество миров и планет, но ни разу не встречали такой редкий и оказывается очень нужный ресурс как деньги, не могли бы вы нам показать как он выглядит, и вообще покажите где вы его добываете в космосе, мы тогда постараемся слетать за ним, привести вам побольше этих денег и помочь вам наладить гармонию на вашей планете.
- А мы за деньгами никуда не летаем, - отвечают земляне, - мы их сами печатаем.
- Сами? - переспросили инопланетяне.
- Да.
... после этого ответа землян вычеркнули из списка разумных существ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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