Сообщение Vredtech » 11 авг 2017, 22:50

Искал один 40-летний мужик работу. Месяц, два, три, полгода. Пишет резюме, звонит - в ответ тишина. Ну не выдержал он, пришёл к одному из работодателей и говорит:

- Скажите, пожалуйста, мне уже в пятнадцатый раз отказывают... Может я делаю что-то не так? Может резюме пишу плохие?

Работодатель улыбнулся и ответил: - Да нет, резюме отличные! Просто, понимаешь, тебе уже 40, ты умён и опытен, и наеб@ть тебя с деньгами вряд ли получится.



Гротеск-клуб чукотских политологов (ГКЧП) спрашивают:

- А вот если у какого-нибудь чиновника шикарнейший домище, явно не по его доходам, находится к тому же в заповедной или водоохранной зоне, для контролирующих органов это тоже недвижимость?

- Даже больше – для них это невидимость.



На наших дорогах вместо ямочного ремонта пора переходить к траншеечному, окопочному и вороночному.



- Вы знаете, что по закону, при упоминании об ИГИЛ всегда указывают, что эта организация запрещена на территории Российской Федерации?

- Да-а, закон - штука серьёзная. Интересно, когда начнут писать: фильм Алексея Учителя "Матильда" (запрещён на территории Чечни и Дагестана")?

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.