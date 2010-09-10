Сообщение Vredtech » 20 авг 2017, 13:02

Прилетели инопланетяне на нашу Землю, сначала кругом облетали её, посмотрели что и как, а потом решили с народом Земли пообщаться, спрашивают:

- А почему у вас так много кругом мусора и помоек?

- Это потому что нам денег не хватает на строительство мусороперерабатывающих заводов.

- А почему у вас так много голодных и бездомных?

- Это потому что нам денег не хватает, чтобы их накормить и построить им дома.

- А почему вы постоянно друг с другом воюете?

- Это потому что у нас денег не хватает, и мы пытаемся отнять их у других.

... инопланетяне почесали свои "репы" и спрашивают:

- Вот мы летаем между галактиками, исследовали множество миров и планет, но ни разу не встречали такой редкий и оказывается очень нужный ресурс как деньги, не могли бы вы нам показать как он выглядит, и вообще покажите где вы его добываете в космосе, мы тогда постараемся слетать за ним, привести вам побольше этих денег и помочь вам наладить гармонию на вашей планете.

- А мы за деньгами никуда не летаем, - отвечают земляне, - мы их сами печатаем.

- Сами? - переспросили инопланетяне.

- Да.

... после этого ответа землян вычеркнули из списка разумных существ...

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.