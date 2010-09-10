Юмор текущего дня
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Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Шварц писал(а):
Сравнил, понимаешь... депутатов-то много... ну, чуть меньше, чем шпал на железной дороге
А губеров как-никак узнают в лицо
Сейчас близость к власть предержащим воспринимается как компромат.
Однако, за малейшую критику в адрес Ивана Лапкина у нас готовы "порвать" По крайней мере, основные участники группы "Типичное Рыбное"
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):
"Северная Корея испытала термоядерную бомбу".
"Украина приняла на вооружение боевых кабанов".
Две новости из разряда гонки вооружений, но какая разница!
Украина круче: бионика, биотехнологии
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