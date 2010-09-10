Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

АЛСНщик Пользователь RZN.info Сообщения: 1770 Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37 Re: Юмор текущего дня Цитата Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 13:09 Vredtech писал(а): Шварц писал(а):

Сравнил, понимаешь... депутатов-то много... ну, чуть меньше, чем шпал на железной дороге

А губеров как-никак узнают в лицо Сравнил, понимаешь... депутатов-то много... ну, чуть меньше, чем шпал на железной дорогеА губеров как-никак узнают в лицо



Сейчас близость к власть предержащим воспринимается как компромат.





Сейчас близость к власть предержащим воспринимается как компромат.

Однако, за малейшую критику в адрес Ивана Лапкина у нас готовы "порвать" По крайней мере, основные участники группы "Типичное Рыбное" Однако, за малейшую критику в адрес Ивана Лапкина у нас готовы "порвать"По крайней мере, основные участники группы "Типичное Рыбное" Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Вернуться в «Юмор»