Юмор текущего дня

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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1770
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 13:09

Vredtech писал(а):
Шварц писал(а):
Сравнил, понимаешь... депутатов-то много... ну, чуть меньше, чем шпал на железной дороге :twisted:
А губеров как-никак узнают в лицо :oops:


Сейчас близость к власть предержащим воспринимается как компромат.



Однако, за малейшую критику в адрес Ивана Лапкина у нас готовы "порвать" :twisted: По крайней мере, основные участники группы "Типичное Рыбное" :wink:
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1770
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 13:16

Vredtech писал(а):
"Северная Корея испытала термоядерную бомбу".
"Украина приняла на вооружение боевых кабанов".
Две новости из разряда гонки вооружений, но какая разница!

Украина круче: бионика, биотехнологии 8)
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