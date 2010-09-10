Сообщение Vredtech » Сегодня, 20:49

АЛСНщик писал(а):

Однако, за малейшую критику в адрес...

Хм... нашел двоих. Нельзя в нашей жизни без запасного аккаунта...Борьба с коррупцией в нашей стране по сути является устранением конкурентов.Палеолит. Неолит. Бронза. Железо... Цифра.