Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Шварц писал(а):
Сравнил, понимаешь... депутатов-то много... ну, чуть меньше, чем шпал на железной дороге
А губеров как-никак узнают в лицо
Сейчас близость к власть предержащим воспринимается как компромат.
Однако, за малейшую критику в адрес Ивана Лапкина у нас готовы "порвать" По крайней мере, основные участники группы "Типичное Рыбное"
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):
"Северная Корея испытала термоядерную бомбу".
"Украина приняла на вооружение боевых кабанов".
Две новости из разряда гонки вооружений, но какая разница!
Украина круче: бионика, биотехнологии
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3508
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
АЛСНщик писал(а):
Однако, за малейшую критику в адрес...
Хм... нашел двоих. Нельзя в нашей жизни без запасного аккаунта...
Борьба с коррупцией в нашей стране по сути является устранением конкурентов.
Палеолит. Неолит. Бронза. Железо... Цифра.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3508
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Ты не поверишь!
По причине политкорректности роман "Война и мир" был переименован в "Миротворческая операция и мирный договор".
Бабушка с маленькой пенсией совсем не радуется, когда внуки хорошо кушают.
p.s. почему не тот заголовок в теме? Опыты над народом провожу
Бабушка с маленькой пенсией совсем не радуется, когда внуки хорошо кушают.
p.s. почему не тот заголовок в теме? Опыты над народом провожу
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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