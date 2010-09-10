Сообщение Vredtech » 10 минут назад

По причине политкорректности роман "Война и мир" был переименован в "Миротворческая операция и мирный договор".



Бабушка с маленькой пенсией совсем не радуется, когда внуки хорошо кушают.



p.s. почему не тот заголовок в теме? Опыты над народом провожу

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.