Юмор текущего дня

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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » 05 сен 2017, 13:09

Vredtech писал(а):
Шварц писал(а):
Сравнил, понимаешь... депутатов-то много... ну, чуть меньше, чем шпал на железной дороге :twisted:
А губеров как-никак узнают в лицо :oops:


Сейчас близость к власть предержащим воспринимается как компромат.



Однако, за малейшую критику в адрес Ивана Лапкина у нас готовы "порвать" :twisted: По крайней мере, основные участники группы "Типичное Рыбное" :wink:
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » 05 сен 2017, 13:16

Vredtech писал(а):
"Северная Корея испытала термоядерную бомбу".
"Украина приняла на вооружение боевых кабанов".
Две новости из разряда гонки вооружений, но какая разница!

Украина круче: бионика, биотехнологии 8)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3508
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 05 сен 2017, 20:49

АЛСНщик писал(а):
Однако, за малейшую критику в адрес...

Хм... нашел двоих. Нельзя в нашей жизни без запасного аккаунта...


Борьба с коррупцией в нашей стране по сути является устранением конкурентов.

Палеолит. Неолит. Бронза. Железо... Цифра.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3508
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Ты не поверишь!

Сообщение Vredtech » 10 минут назад

По причине политкорректности роман "Война и мир" был переименован в "Миротворческая операция и мирный договор".

Бабушка с маленькой пенсией совсем не радуется, когда внуки хорошо кушают.

p.s. почему не тот заголовок в теме? Опыты над народом провожу
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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