Юмор текущего дня

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » 05 сен 2017, 13:16

Vredtech писал(а):
"Северная Корея испытала термоядерную бомбу".
"Украина приняла на вооружение боевых кабанов".
Две новости из разряда гонки вооружений, но какая разница!

Украина круче: бионика, биотехнологии 8)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 05 сен 2017, 20:49

АЛСНщик писал(а):
Однако, за малейшую критику в адрес...

Хм... нашел двоих. Нельзя в нашей жизни без запасного аккаунта...


Борьба с коррупцией в нашей стране по сути является устранением конкурентов.

Палеолит. Неолит. Бронза. Железо... Цифра.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Ты не поверишь!

Сообщение Vredtech » 12 сен 2017, 19:58

По причине политкорректности роман "Война и мир" был переименован в "Миротворческая операция и мирный договор".

Бабушка с маленькой пенсией совсем не радуется, когда внуки хорошо кушают.

p.s. почему не тот заголовок в теме? Опыты над народом провожу
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 15 сен 2017, 23:01

Позавчера посмотрел презентацию нового АйФона от Apple.
Какие-то трое типов в свитерах и тёртых джинсах что-то показывали, рассказывали. Полный зал каких-то молодых людей, непринужденно смеются, показывают пальцем на экран, аплодируют...
А где представители госадминистрации Сан Хосе, мэр, губернатор, прокурор? Где стихи детей "пусть стелятся коврами дорожки из АйФонов, тебе и мне и маме по новому смартфону!"? Где торжественное вручение нового телефона представителю президента? Где это всё???
Ну, и в конце, всё это батюшка должен был окропить святой водой...
Не презентация, а хрень!

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда - уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

Лермонтов на том свете взял в руки гусиное перо:
«… И вот в карпатские долины
Примчались беглые грузины…»

Собрались как-то крупные бизнесмены на встречу. Все приехали на лимузинах, джипах и на других престижных машинах. Один приезжает на маленькой Smart. Все смотрят на него, недоумевают. Немой вопрос в округленных глазах. Приехавший и так чувствует, что его чуть ли не готовы порвать. Наконец не выдерживает:
- Ну член у меня большой! Не могу я против природы купить большую машину!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 19:13

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни в стране выросла до 72,1 года.
«Российские люди стали жить долго», — радостно сообщила министр здравоохранения Скворцова. «Слишком долго», — сокрушённо подумала вице-премьер Голодец. «Непозволительно долго», — ругнулся про себя министр финансов. «Недопустимо долго», — прикинул дебет с кредитом глава Пенсионного фонда.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 21:01

- Чем отличается электронное правительство от обычного?
- Очереди, бумажная волокита и произвол чиновников заменены перегруженностью серверов, программными ошибками и сбоями системы.

Табличка на банкомате: "Вас обслуживает банкомат с Искусственным Интеллектом уровня стажёр. Будьте терпеливы, просим отнестись с пониманием."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Юмор»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей