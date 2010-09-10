Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):
"Северная Корея испытала термоядерную бомбу".
"Украина приняла на вооружение боевых кабанов".
Две новости из разряда гонки вооружений, но какая разница!
Украина круче: бионика, биотехнологии
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
АЛСНщик писал(а):
Однако, за малейшую критику в адрес...
Хм... нашел двоих. Нельзя в нашей жизни без запасного аккаунта...
Борьба с коррупцией в нашей стране по сути является устранением конкурентов.
Палеолит. Неолит. Бронза. Железо... Цифра.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Ты не поверишь!
По причине политкорректности роман "Война и мир" был переименован в "Миротворческая операция и мирный договор".
Бабушка с маленькой пенсией совсем не радуется, когда внуки хорошо кушают.
p.s. почему не тот заголовок в теме? Опыты над народом провожу
Бабушка с маленькой пенсией совсем не радуется, когда внуки хорошо кушают.
p.s. почему не тот заголовок в теме? Опыты над народом провожу
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Позавчера посмотрел презентацию нового АйФона от Apple.
Какие-то трое типов в свитерах и тёртых джинсах что-то показывали, рассказывали. Полный зал каких-то молодых людей, непринужденно смеются, показывают пальцем на экран, аплодируют...
А где представители госадминистрации Сан Хосе, мэр, губернатор, прокурор? Где стихи детей "пусть стелятся коврами дорожки из АйФонов, тебе и мне и маме по новому смартфону!"? Где торжественное вручение нового телефона представителю президента? Где это всё???
Ну, и в конце, всё это батюшка должен был окропить святой водой...
Не презентация, а хрень!
На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда - уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.
Лермонтов на том свете взял в руки гусиное перо:
«… И вот в карпатские долины
Примчались беглые грузины…»
Собрались как-то крупные бизнесмены на встречу. Все приехали на лимузинах, джипах и на других престижных машинах. Один приезжает на маленькой Smart. Все смотрят на него, недоумевают. Немой вопрос в округленных глазах. Приехавший и так чувствует, что его чуть ли не готовы порвать. Наконец не выдерживает:
- Ну член у меня большой! Не могу я против природы купить большую машину!
Какие-то трое типов в свитерах и тёртых джинсах что-то показывали, рассказывали. Полный зал каких-то молодых людей, непринужденно смеются, показывают пальцем на экран, аплодируют...
А где представители госадминистрации Сан Хосе, мэр, губернатор, прокурор? Где стихи детей "пусть стелятся коврами дорожки из АйФонов, тебе и мне и маме по новому смартфону!"? Где торжественное вручение нового телефона представителю президента? Где это всё???
Ну, и в конце, всё это батюшка должен был окропить святой водой...
Не презентация, а хрень!
На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда - уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.
Лермонтов на том свете взял в руки гусиное перо:
«… И вот в карпатские долины
Примчались беглые грузины…»
Собрались как-то крупные бизнесмены на встречу. Все приехали на лимузинах, джипах и на других престижных машинах. Один приезжает на маленькой Smart. Все смотрят на него, недоумевают. Немой вопрос в округленных глазах. Приехавший и так чувствует, что его чуть ли не готовы порвать. Наконец не выдерживает:
- Ну член у меня большой! Не могу я против природы купить большую машину!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни в стране выросла до 72,1 года.
«Российские люди стали жить долго», — радостно сообщила министр здравоохранения Скворцова. «Слишком долго», — сокрушённо подумала вице-премьер Голодец. «Непозволительно долго», — ругнулся про себя министр финансов. «Недопустимо долго», — прикинул дебет с кредитом глава Пенсионного фонда.
«Российские люди стали жить долго», — радостно сообщила министр здравоохранения Скворцова. «Слишком долго», — сокрушённо подумала вице-премьер Голодец. «Непозволительно долго», — ругнулся про себя министр финансов. «Недопустимо долго», — прикинул дебет с кредитом глава Пенсионного фонда.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
- Чем отличается электронное правительство от обычного?
- Очереди, бумажная волокита и произвол чиновников заменены перегруженностью серверов, программными ошибками и сбоями системы.
Табличка на банкомате: "Вас обслуживает банкомат с Искусственным Интеллектом уровня стажёр. Будьте терпеливы, просим отнестись с пониманием."
- Очереди, бумажная волокита и произвол чиновников заменены перегруженностью серверов, программными ошибками и сбоями системы.
Табличка на банкомате: "Вас обслуживает банкомат с Искусственным Интеллектом уровня стажёр. Будьте терпеливы, просим отнестись с пониманием."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Околофутбольные новости Бурджанадзе заявила о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили
А Баба Яга - против!!!
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили работает в рамках «серьезнейшего проекта» ЦРУ, призванного сорвать проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Об этом в понедельник, 18 сентября, в интервью «Независимой газете» сказала бывший председатель парламента Грузии, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
А Баба Яга - против!!!
«Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ. И этим силам нужно сделать так, чтобы на Украине, в Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы. Саакашвили — отличный кандидат для исполнения такого плана», — заявила Бурджанадзе.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Развитое, прогрессивное человечество категорически против того, чтобы какая-то Северная Корея вела себя как Америка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Гы ))))
24.09.2017 20:53 ПЛН, Псков
Житель Псковской области поверил в розыгрыш друзей и принес в участковое отделение полиции на регистрацию коллекцию вибраторов, об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщают российские СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Как следует из сообщений, мужчина пришел в одно из районных отделений полиции с желанием зарегистрировать свой секс-арсенал по аналогии с оружием. Сотрудники полиции отказались заниматься такой описью, тогда доброволец затеял скандал и заявил, что не будет платить штраф «из-за полицейских, не знающих законов».
Правоохранители выяснили причину социальной активности гражданина: друзья пошутили над мужчиной, сказав, что в России появился закон, согласно которому все секс-игрушки необходимо ставить на учет.
Полицейские объяснили, что уголовная ответственность за незарегистрированные вибраторы законом не предусмотрена.
Источник: Псковская Лента Новостей
24.09.2017 20:53 ПЛН, Псков
Житель Псковской области поверил в розыгрыш друзей и принес в участковое отделение полиции на регистрацию коллекцию вибраторов, об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщают российские СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Как следует из сообщений, мужчина пришел в одно из районных отделений полиции с желанием зарегистрировать свой секс-арсенал по аналогии с оружием. Сотрудники полиции отказались заниматься такой описью, тогда доброволец затеял скандал и заявил, что не будет платить штраф «из-за полицейских, не знающих законов».
Правоохранители выяснили причину социальной активности гражданина: друзья пошутили над мужчиной, сказав, что в России появился закон, согласно которому все секс-игрушки необходимо ставить на учет.
Полицейские объяснили, что уголовная ответственность за незарегистрированные вибраторы законом не предусмотрена.
Источник: Псковская Лента Новостей
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
- Алло, полиция! На проводе Министерство культуры, говорит министр Мединский, срочно приезжайте! К нам ворвались вооруженные люди, тыкают в сотрудников автоматами Калашникова и требуют запретить показ "Матильды". Приезжайте немедленно!!!
- Принято, выезжаем! Но вы, господин министр, сильно не волнуйтесь, вам не причинят вреда, это у них не автоматы, а культурный бренд России.
- Принято, выезжаем! Но вы, господин министр, сильно не волнуйтесь, вам не причинят вреда, это у них не автоматы, а культурный бренд России.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Подумал сначала - что за новая хитрая схема? Банкиры собирают у народа деньги, благополучно их разворовывают, а потом кричат: "О, боже, народ потерял деньги, государство должно срочно помочь!" Государство организовывает страховые выплаты и разные там санации. А где государство в принципе берёт деньги? Правильно, у народа. Ничего нового, народ при помощи государства кормит жуликов.
Реклама по телевидению выполняет важную социальную функцию: люди выключают звук и начинают разговаривать между собой.
Реклама по телевидению выполняет важную социальную функцию: люди выключают звук и начинают разговаривать между собой.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В городок приехал богатый турист.
Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты
отеля. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней
к мяснику отдать долг.
Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за
говядину. Фермер отдает долг владельцу автомастерской.
Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за
продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за
кризиса "обслуживала" его в долг... Девочка сразу бежит к хозяину
гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для
клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл
подходящей комнаты, забирает залог и уезжает.
Никто ничего не получил, но весь городок теперь живёт без долгов и с
оптимизмом смотрит в будущее...
Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты
отеля. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней
к мяснику отдать долг.
Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за
говядину. Фермер отдает долг владельцу автомастерской.
Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за
продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за
кризиса "обслуживала" его в долг... Девочка сразу бежит к хозяину
гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для
клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл
подходящей комнаты, забирает залог и уезжает.
Никто ничего не получил, но весь городок теперь живёт без долгов и с
оптимизмом смотрит в будущее...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3517
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Чем либералистее либерал, чем монарханутее монархист, чем православнутее православный, тем больше вероятность, что они в прошлом были руководящими комсомольскими работниками.
Чтобы Путина не обзывали работающим пенсионером, пенсионный возраст в России повысят до 70 лет.
СМИ сообщили о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой.
- Дык, они уже 10 лет как вместе. Что сейчас вдруг стрельнуло?
- Залетели...
Чтобы Путина не обзывали работающим пенсионером, пенсионный возраст в России повысят до 70 лет.
СМИ сообщили о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой.
- Дык, они уже 10 лет как вместе. Что сейчас вдруг стрельнуло?
- Залетели...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Кто сейчас на конференции
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