Сообщение Vredtech » 15 сен 2017, 23:01

Позавчера посмотрел презентацию нового АйФона от Apple.

Какие-то трое типов в свитерах и тёртых джинсах что-то показывали, рассказывали. Полный зал каких-то молодых людей, непринужденно смеются, показывают пальцем на экран, аплодируют...

А где представители госадминистрации Сан Хосе, мэр, губернатор, прокурор? Где стихи детей "пусть стелятся коврами дорожки из АйФонов, тебе и мне и маме по новому смартфону!"? Где торжественное вручение нового телефона представителю президента? Где это всё???

Ну, и в конце, всё это батюшка должен был окропить святой водой...

Не презентация, а хрень!



На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда - уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.



Лермонтов на том свете взял в руки гусиное перо:

«… И вот в карпатские долины

Примчались беглые грузины…»



Собрались как-то крупные бизнесмены на встречу. Все приехали на лимузинах, джипах и на других престижных машинах. Один приезжает на маленькой Smart. Все смотрят на него, недоумевают. Немой вопрос в округленных глазах. Приехавший и так чувствует, что его чуть ли не готовы порвать. Наконец не выдерживает:

- Ну член у меня большой! Не могу я против природы купить большую машину!

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.