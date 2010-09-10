Юмор текущего дня
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Ответственность за неудачный запуск «Союза-2.1б» с космодрома Восточный лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освящал ракету-носитель перед стартом. Об этом заявил протодиакон Андрей Кураев в эфире радио «Говорит Москва».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
– Мадам Паниковская! Как вы думаете, можно с космодрома промахнуться ракетой-носителем в небо, особенно если ее стабилизаторы обрызганы святой водой?
– Фима, вы напрасно иронизируете. Ракета – это не глупая железяка, это сложное существо. Тонко чувствующее, между прочим. Она волнуется. Новое место, непривычные люди, незнакомый батюшка. Брызгает как-то не так. И изволь лететь, точно соблюдая параметрические данные. Тут любой Atlas стушуется и может сойти с траектории, а то и вовсе вспыхнуть от напряжения. Поэтому, я думаю, закрыть надо все эти Плесецки и Восточные и летать с привычного Байконура. От добра добра не ищут, Фима, это я вам как вдова Михаила Самуэлевича говорю.
– Фима, вы напрасно иронизируете. Ракета – это не глупая железяка, это сложное существо. Тонко чувствующее, между прочим. Она волнуется. Новое место, непривычные люди, незнакомый батюшка. Брызгает как-то не так. И изволь лететь, точно соблюдая параметрические данные. Тут любой Atlas стушуется и может сойти с траектории, а то и вовсе вспыхнуть от напряжения. Поэтому, я думаю, закрыть надо все эти Плесецки и Восточные и летать с привычного Байконура. От добра добра не ищут, Фима, это я вам как вдова Михаила Самуэлевича говорю.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
.. в это непростое время, когда наши космические корабли бороздят глубины океана...
Названа настоящая причина потери спутника «Метеор-М». При освящении пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» по ошибке использовалась святая вода предназначенная для освящения спуска на воду атомных подводных лодок. Виновные в инциденте понесут ответственность.
В 2013 году "Протон-М" рухнул из-за того, что датчики вверх ногами поставили. В 2017 программисты космодром перепутали. Там хоть кто-то трезвый работает?
В связи с участившимися случаями падения освященных ракет-носителей РПЦ предупреждает, что при освящении, вместо православной святой воды, может использоваться паленая «святая вода», поступающая контрафактом из Северной Осетии и Дагестана.
Медведев дал голосовую команду на запуск ракеты - на следующий же день все 18 спутников были потеряны.
Заявил вслух, что обвала рубля перед Новым Годом точно не будет - и уже на следующий день рубль на бирже рухнул.
- Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, упомяните при случае политику США, арабских террористов, и канадского юриста Макларена вместе с МОК. Последних можно прямо завтра с утра. Так им и надо, падлюкам.
Из вдохновляющей речи Медведева граждане РФ поняли только одно, что нужно срочно валить из страны.
А для особо тупых скоро выступит президент.
Названа настоящая причина потери спутника «Метеор-М». При освящении пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» по ошибке использовалась святая вода предназначенная для освящения спуска на воду атомных подводных лодок. Виновные в инциденте понесут ответственность.
В 2013 году "Протон-М" рухнул из-за того, что датчики вверх ногами поставили. В 2017 программисты космодром перепутали. Там хоть кто-то трезвый работает?
В связи с участившимися случаями падения освященных ракет-носителей РПЦ предупреждает, что при освящении, вместо православной святой воды, может использоваться паленая «святая вода», поступающая контрафактом из Северной Осетии и Дагестана.
Медведев дал голосовую команду на запуск ракеты - на следующий же день все 18 спутников были потеряны.
Заявил вслух, что обвала рубля перед Новым Годом точно не будет - и уже на следующий день рубль на бирже рухнул.
- Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, упомяните при случае политику США, арабских террористов, и канадского юриста Макларена вместе с МОК. Последних можно прямо завтра с утра. Так им и надо, падлюкам.
Из вдохновляющей речи Медведева граждане РФ поняли только одно, что нужно срочно валить из страны.
А для особо тупых скоро выступит президент.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Бытует мнение, что ребята, у которых сабвуфер в багажнике, любят, чтобы что-то большое всегда долбило сзади.
Руссише спортсменен! Сдавайся! Под нейтральным флагом тебя будут вкусно кормить, тебя ждёт удобная квартира и автомобиль Инфинити! Ваши командиры уже сдались нам и все это уже пи*дят для вас у русских пенсионеров. Сложите ваши тряпки и идите к нам.
Скандалом завершилось открытие очередного штаба президентской гонки.
Когда журналистам представили кандидатшу в президенты, один из них по привычке спросил:
- А чего такая страшненькая, нельзя ли всех посмотреть?
Руссише спортсменен! Сдавайся! Под нейтральным флагом тебя будут вкусно кормить, тебя ждёт удобная квартира и автомобиль Инфинити! Ваши командиры уже сдались нам и все это уже пи*дят для вас у русских пенсионеров. Сложите ваши тряпки и идите к нам.
Скандалом завершилось открытие очередного штаба президентской гонки.
Когда журналистам представили кандидатшу в президенты, один из них по привычке спросил:
- А чего такая страшненькая, нельзя ли всех посмотреть?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Про вонь в столице:
Нет оружья у народа,
Кроме сероводорода.
Вот как пернет весь народ,
Так посмотрим, чья возьмёт.
Нет оружья у народа,
Кроме сероводорода.
Вот как пернет весь народ,
Так посмотрим, чья возьмёт.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
— Изя, а иностранные агенты, это те, у кого родня и недвижка за рубежом?
— Нет, Сёма, это те, кто борется с такими.
— Нет, Сёма, это те, кто борется с такими.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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