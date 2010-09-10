Сообщение Vredtech » 02 дек 2017, 19:57

.. в это непростое время, когда наши космические корабли бороздят глубины океана...



Названа настоящая причина потери спутника «Метеор-М». При освящении пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» по ошибке использовалась святая вода предназначенная для освящения спуска на воду атомных подводных лодок. Виновные в инциденте понесут ответственность.



В 2013 году "Протон-М" рухнул из-за того, что датчики вверх ногами поставили. В 2017 программисты космодром перепутали. Там хоть кто-то трезвый работает?



В связи с участившимися случаями падения освященных ракет-носителей РПЦ предупреждает, что при освящении, вместо православной святой воды, может использоваться паленая «святая вода», поступающая контрафактом из Северной Осетии и Дагестана.



Медведев дал голосовую команду на запуск ракеты - на следующий же день все 18 спутников были потеряны.

Заявил вслух, что обвала рубля перед Новым Годом точно не будет - и уже на следующий день рубль на бирже рухнул.

- Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, упомяните при случае политику США, арабских террористов, и канадского юриста Макларена вместе с МОК. Последних можно прямо завтра с утра. Так им и надо, падлюкам.



Из вдохновляющей речи Медведева граждане РФ поняли только одно, что нужно срочно валить из страны.

А для особо тупых скоро выступит президент.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.