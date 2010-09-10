Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Ответственность за неудачный запуск «Союза-2.1б» с космодрома Восточный лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освящал ракету-носитель перед стартом. Об этом заявил протодиакон Андрей Кураев в эфире радио «Говорит Москва».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
– Мадам Паниковская! Как вы думаете, можно с космодрома промахнуться ракетой-носителем в небо, особенно если ее стабилизаторы обрызганы святой водой?
– Фима, вы напрасно иронизируете. Ракета – это не глупая железяка, это сложное существо. Тонко чувствующее, между прочим. Она волнуется. Новое место, непривычные люди, незнакомый батюшка. Брызгает как-то не так. И изволь лететь, точно соблюдая параметрические данные. Тут любой Atlas стушуется и может сойти с траектории, а то и вовсе вспыхнуть от напряжения. Поэтому, я думаю, закрыть надо все эти Плесецки и Восточные и летать с привычного Байконура. От добра добра не ищут, Фима, это я вам как вдова Михаила Самуэлевича говорю.
– Фима, вы напрасно иронизируете. Ракета – это не глупая железяка, это сложное существо. Тонко чувствующее, между прочим. Она волнуется. Новое место, непривычные люди, незнакомый батюшка. Брызгает как-то не так. И изволь лететь, точно соблюдая параметрические данные. Тут любой Atlas стушуется и может сойти с траектории, а то и вовсе вспыхнуть от напряжения. Поэтому, я думаю, закрыть надо все эти Плесецки и Восточные и летать с привычного Байконура. От добра добра не ищут, Фима, это я вам как вдова Михаила Самуэлевича говорю.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
.. в это непростое время, когда наши космические корабли бороздят глубины океана...
Названа настоящая причина потери спутника «Метеор-М». При освящении пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» по ошибке использовалась святая вода предназначенная для освящения спуска на воду атомных подводных лодок. Виновные в инциденте понесут ответственность.
В 2013 году "Протон-М" рухнул из-за того, что датчики вверх ногами поставили. В 2017 программисты космодром перепутали. Там хоть кто-то трезвый работает?
В связи с участившимися случаями падения освященных ракет-носителей РПЦ предупреждает, что при освящении, вместо православной святой воды, может использоваться паленая «святая вода», поступающая контрафактом из Северной Осетии и Дагестана.
Медведев дал голосовую команду на запуск ракеты - на следующий же день все 18 спутников были потеряны.
Заявил вслух, что обвала рубля перед Новым Годом точно не будет - и уже на следующий день рубль на бирже рухнул.
- Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, упомяните при случае политику США, арабских террористов, и канадского юриста Макларена вместе с МОК. Последних можно прямо завтра с утра. Так им и надо, падлюкам.
Из вдохновляющей речи Медведева граждане РФ поняли только одно, что нужно срочно валить из страны.
А для особо тупых скоро выступит президент.
Названа настоящая причина потери спутника «Метеор-М». При освящении пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» по ошибке использовалась святая вода предназначенная для освящения спуска на воду атомных подводных лодок. Виновные в инциденте понесут ответственность.
В 2013 году "Протон-М" рухнул из-за того, что датчики вверх ногами поставили. В 2017 программисты космодром перепутали. Там хоть кто-то трезвый работает?
В связи с участившимися случаями падения освященных ракет-носителей РПЦ предупреждает, что при освящении, вместо православной святой воды, может использоваться паленая «святая вода», поступающая контрафактом из Северной Осетии и Дагестана.
Медведев дал голосовую команду на запуск ракеты - на следующий же день все 18 спутников были потеряны.
Заявил вслух, что обвала рубля перед Новым Годом точно не будет - и уже на следующий день рубль на бирже рухнул.
- Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, упомяните при случае политику США, арабских террористов, и канадского юриста Макларена вместе с МОК. Последних можно прямо завтра с утра. Так им и надо, падлюкам.
Из вдохновляющей речи Медведева граждане РФ поняли только одно, что нужно срочно валить из страны.
А для особо тупых скоро выступит президент.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Бытует мнение, что ребята, у которых сабвуфер в багажнике, любят, чтобы что-то большое всегда долбило сзади.
Руссише спортсменен! Сдавайся! Под нейтральным флагом тебя будут вкусно кормить, тебя ждёт удобная квартира и автомобиль Инфинити! Ваши командиры уже сдались нам и все это уже пи*дят для вас у русских пенсионеров. Сложите ваши тряпки и идите к нам.
Скандалом завершилось открытие очередного штаба президентской гонки.
Когда журналистам представили кандидатшу в президенты, один из них по привычке спросил:
- А чего такая страшненькая, нельзя ли всех посмотреть?
Руссише спортсменен! Сдавайся! Под нейтральным флагом тебя будут вкусно кормить, тебя ждёт удобная квартира и автомобиль Инфинити! Ваши командиры уже сдались нам и все это уже пи*дят для вас у русских пенсионеров. Сложите ваши тряпки и идите к нам.
Скандалом завершилось открытие очередного штаба президентской гонки.
Когда журналистам представили кандидатшу в президенты, один из них по привычке спросил:
- А чего такая страшненькая, нельзя ли всех посмотреть?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Про вонь в столице:
Нет оружья у народа,
Кроме сероводорода.
Вот как пернет весь народ,
Так посмотрим, чья возьмёт.
Нет оружья у народа,
Кроме сероводорода.
Вот как пернет весь народ,
Так посмотрим, чья возьмёт.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
— Изя, а иностранные агенты, это те, у кого родня и недвижка за рубежом?
— Нет, Сёма, это те, кто борется с такими.
— Нет, Сёма, это те, кто борется с такими.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Приходит Дед Мороз в ЦИК:
-Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом в президенты.
Памфилова:
- Да вы в своём уме!? Вы же живёте в каком-то своём мире и понятия не имеете, как живётся простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за их же счёт, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу, вам никаких народных денег не жалко, готовы всё спустить! А пенсионеры...!? Такое впечатление, что для вас их вообще не существует! И вообще, никто не видел вашей программы кандидата в президенты...- неожиданно замолкает, грустнеет. - Блин, всё сходится, придётся регистрировать.
-Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом в президенты.
Памфилова:
- Да вы в своём уме!? Вы же живёте в каком-то своём мире и понятия не имеете, как живётся простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за их же счёт, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу, вам никаких народных денег не жалко, готовы всё спустить! А пенсионеры...!? Такое впечатление, что для вас их вообще не существует! И вообще, никто не видел вашей программы кандидата в президенты...- неожиданно замолкает, грустнеет. - Блин, всё сходится, придётся регистрировать.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Купание Путина в проруби пришлось переснимать несколько раз.
Владимир Владимирович по привычке шёл прямо по воде…
Нет понятия "обожралась", есть понятие "надо подождать, пока уляжется"!
Владимир Владимирович по привычке шёл прямо по воде…
Нет понятия "обожралась", есть понятие "надо подождать, пока уляжется"!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Ничто так не способствует любви к родине, как международный ордер Интерпола на арест.
О детях руководства страны
- Это грамотный управленец!
- Грамотный?! Вы считаете, это комплимент - говорить что руководитель умеет читать?
Хотя в наше время - да, хорошо хоть грамоту знает!
О детях руководства страны
- Это грамотный управленец!
- Грамотный?! Вы считаете, это комплимент - говорить что руководитель умеет читать?
Хотя в наше время - да, хорошо хоть грамоту знает!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Странные у нас люди... Тут не так давно один мужик тонну мусора на пляже собрал - так ему почему-то никто подражать не стал. Зато у дрищей, трясущих на камеру своими мудями, последователи нашлись.
Вот и поди догадайся - то ли у нас люди так танцевать любят, то ли реально долбо@бы растут.
Вот и поди догадайся - то ли у нас люди так танцевать любят, то ли реально долбо@бы растут.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
долбо@бы растут. Но танцевать не умеют.Такими их мать родила и воспитала.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Ничто так не способствует любви к родине, как международный ордер Интерпола на арест.
О детях руководства страны
- Это грамотный управленец!
- Грамотный?! Вы считаете, это комплимент - говорить что руководитель умеет читать?
Хотя в наше время - да, хорошо хоть грамоту знает!
Украина.
Экс-мэр г.Славянска Нэлли Штепа содержалась в СИЗО продолжается с июля 2014 года. 20 сентября 2017г её выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
экс-мэр Славянска Донецкой области Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета, избранный для экс-мэра Славянска Нели Штепы закончилась 13 января 2018г.Новая мера не избрана, потому что не выбран суд, который продолжит этот судебный процесс", - отметил адвокат.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Ну прям как собачка - каждый столбик надо пометить.
Старожилы Москвы сказывают, что слышали от своих бабушек и дедушек, что когда-то в каждом московском дворике был свой дворник, который следил за чистотой и порядком.
Придумывают наверное...
Как-то мой друг–торговец объяснил принцип торговли в РФ. Можно продать четыре яблока по низкой цене или два по высокой. А если навар одинаков, зачем эта суета с дополнительными двумя яблоками. Теперь и у вас отпали вопросы?
Какая жадная Москва, всё к себе тащит, теперь уже до снега добралась.
Старожилы Москвы сказывают, что слышали от своих бабушек и дедушек, что когда-то в каждом московском дворике был свой дворник, который следил за чистотой и порядком.
Придумывают наверное...
Как-то мой друг–торговец объяснил принцип торговли в РФ. Можно продать четыре яблока по низкой цене или два по высокой. А если навар одинаков, зачем эта суета с дополнительными двумя яблоками. Теперь и у вас отпали вопросы?
Какая жадная Москва, всё к себе тащит, теперь уже до снега добралась.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
А вообще, это ужасная несправедливость - тяжелобольные спортсмены из западных стран, которые и передвигаются лишь благодаря лекарствам, должны соревноваться со здоровыми, наглыми лбами из России.
А представляете как офигеют инопланетяне, когда они, пролетая через пояс астероидов, увидят кабриолет с сидящим в нем водилой в скафандре?
Несешься по орбите со скоростью без ограничений, не трясет, гаишников нет, не включающих поворотников пид@р@сов нет, подрезающих тебя долб#ебов нет, мешающих любоваться красотами Вселенной блRдей нет! Один! Вот теперь я понял, что такое космос...
А представляете как офигеют инопланетяне, когда они, пролетая через пояс астероидов, увидят кабриолет с сидящим в нем водилой в скафандре?
Несешься по орбите со скоростью без ограничений, не трясет, гаишников нет, не включающих поворотников пид@р@сов нет, подрезающих тебя долб#ебов нет, мешающих любоваться красотами Вселенной блRдей нет! Один! Вот теперь я понял, что такое космос...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Олег Владимирович Дерирыбка.
Да... Не повезло мужикам, рыбка-то говорящая попалась.
Демократия - это когда у каждого олигарха есть свой независимый суд.
- А где сейчас рыбка?
- В сауне раком.
А может Роскомнадзор переименовать в Росрыбнадзор?
Да... Не повезло мужикам, рыбка-то говорящая попалась.
Демократия - это когда у каждого олигарха есть свой независимый суд.
- А где сейчас рыбка?
- В сауне раком.
А может Роскомнадзор переименовать в Росрыбнадзор?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Костин (глава ВТБ) - жене:
- Что тебе из Сочи привезти?
- Магнит.
Приходько звонит Дерипаске:
- Ну и подставил ты меня, дружище. Да я бы лучше енота трахнул, чем твою Рыбку!
- Бл%, ты не поверишь, но мне и продали ее как говорящего енота.
Приходько Дерипаске:
- Говорил тебе, давай шашлыков пожарим, а ты: "рыбный день, рыбный день..."
После того как на встрече предпринимателей с Президентом был рассказан анекдот про изнасилование кузнеца председателем колхоза, многие бизнесмены призадумались.
Но самые слабые нервы оказались у Галицкого.
Парень в маршрутке разговаривает по телефону:
- Значит, Миша, короче, берёшь 2 миллиона, покупаешь стройматериалы получше и строишь этот торгово-развлекательный центр. Когда этот ТРЦ у тебя окупится, и ты уйдёшь в стабильный плюс, ты строишь рядом гипермаркет...
И так далее в ту же тему.
Глаза у всех пассажиров квадратные: такой человек - и в маршрутке едет.
Парень видит это:
- Расслабьтесь, это друг игрушку такую на комп скачал, а я ему объясняю.
- Что тебе из Сочи привезти?
- Магнит.
Приходько звонит Дерипаске:
- Ну и подставил ты меня, дружище. Да я бы лучше енота трахнул, чем твою Рыбку!
- Бл%, ты не поверишь, но мне и продали ее как говорящего енота.
Приходько Дерипаске:
- Говорил тебе, давай шашлыков пожарим, а ты: "рыбный день, рыбный день..."
После того как на встрече предпринимателей с Президентом был рассказан анекдот про изнасилование кузнеца председателем колхоза, многие бизнесмены призадумались.
Но самые слабые нервы оказались у Галицкого.
Парень в маршрутке разговаривает по телефону:
- Значит, Миша, короче, берёшь 2 миллиона, покупаешь стройматериалы получше и строишь этот торгово-развлекательный центр. Когда этот ТРЦ у тебя окупится, и ты уйдёшь в стабильный плюс, ты строишь рядом гипермаркет...
И так далее в ту же тему.
Глаза у всех пассажиров квадратные: такой человек - и в маршрутке едет.
Парень видит это:
- Расслабьтесь, это друг игрушку такую на комп скачал, а я ему объясняю.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Не понимаю, почему люди не любят выборы!
Обожаю эти предвыборные турне кандидатов в президенты по всем регионам России, потом томительное ожидание результатов по ТВ: "в Московском регионе традиционно сильны голоса демократов, в Поволжье коммунистов..."
Обожаю эти предвыборные турне кандидатов в президенты по всем регионам России, потом томительное ожидание результатов по ТВ: "в Московском регионе традиционно сильны голоса демократов, в Поволжье коммунистов..."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3554
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Это радио Маяк. Для москвичей Олежки Дерипаски и Сережки Приходьки от их дружбана Вовы из солнечного Санкт-Петербурга прозвучит песня группы Ленинград - Рыба моей мечты.
Молчание - золото. Как только наши на Олимпиаде спросили о 6000 доз для астматиков и опа-па: у нас нашли мельдоний!
Молчание - золото. Как только наши на Олимпиаде спросили о 6000 доз для астматиков и опа-па: у нас нашли мельдоний!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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