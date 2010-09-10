Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Ну, водичкой прыснула, ничего страшного, а ведь могла укусить или лягнуть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Внимательно выслушал выступление лидера. Ясно осознал перспективы планеты: всем пиздец, нам - жопа.
18-й раз за 18 лет у власти Путин пообещал предпринимателям снижение давления на бизнес.
Хорошо напуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному.
Жириновский всегда мечтал, чтобы в старости было кому подать стакан воды, но ему и в голову не могло прийти, что это будет Собчак.
Вашингтонский Белый дом досматривал послание Путина в бомбоубежище.
18-й раз за 18 лет у власти Путин пообещал предпринимателям снижение давления на бизнес.
Хорошо напуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному.
Жириновский всегда мечтал, чтобы в старости было кому подать стакан воды, но ему и в голову не могло прийти, что это будет Собчак.
Вашингтонский Белый дом досматривал послание Путина в бомбоубежище.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя