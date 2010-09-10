Юмор текущего дня

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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 01 мар 2018, 21:44

Ну, водичкой прыснула, ничего страшного, а ведь могла укусить или лягнуть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 23:30

Внимательно выслушал выступление лидера. Ясно осознал перспективы планеты: всем пиздец, нам - жопа.

18-й раз за 18 лет у власти Путин пообещал предпринимателям снижение давления на бизнес.

Хорошо напуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному.

Жириновский всегда мечтал, чтобы в старости было кому подать стакан воды, но ему и в голову не могло прийти, что это будет Собчак.

Вашингтонский Белый дом досматривал послание Путина в бомбоубежище.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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