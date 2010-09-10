Сообщение Vredtech » Вчера, 23:30

Внимательно выслушал выступление лидера. Ясно осознал перспективы планеты: всем пиздец, нам - жопа.



18-й раз за 18 лет у власти Путин пообещал предпринимателям снижение давления на бизнес.



Хорошо напуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному.



Жириновский всегда мечтал, чтобы в старости было кому подать стакан воды, но ему и в голову не могло прийти, что это будет Собчак.



Вашингтонский Белый дом досматривал послание Путина в бомбоубежище.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.