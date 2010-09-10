Сообщение Vredtech » 08 мар 2018, 21:13

Россия, устремлённая в будущее - это когда не всем ещё подключили газ, но уже готовы всем выключить интернет.



Людям маленького роста жить в Кремле легко и просто.



Когда на тебя напали и нанесли вред - тебе просто не повезло, а когда ты нанёс вред нападавшим - тебе уже не повезло по полной:

Если нападало животное, тебя засудят борцы за права животных;

если это была женщина, тебя засудят борцы за права женщин;

если это были малолетки, тебя засудят борцы за права детей;

если это было лицо другой национальности, культуры или религии, тебя засудят борцы за толерантность;

и вообще, если это был человек, тебя засудят борцы за права человека.

Так что не дёргайся и дождись помощи официальных правоохранительных органов, если конечно повезёт.



- За кого голосовать будешь?

- За Путина!

- Ну, это понятно. А потом?

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.