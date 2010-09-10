Юмор текущего дня

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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 01 мар 2018, 21:44

Ну, водичкой прыснула, ничего страшного, а ведь могла укусить или лягнуть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 02 мар 2018, 23:30

Внимательно выслушал выступление лидера. Ясно осознал перспективы планеты: всем пиздец, нам - жопа.

18-й раз за 18 лет у власти Путин пообещал предпринимателям снижение давления на бизнес.

Хорошо напуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному.

Жириновский всегда мечтал, чтобы в старости было кому подать стакан воды, но ему и в голову не могло прийти, что это будет Собчак.

Вашингтонский Белый дом досматривал послание Путина в бомбоубежище.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 04 мар 2018, 11:23

На брифинге в Белом доме:
- Чем ответит Пентагон на новое российское оружие?!
- Пентагон полагает, что с мультипликационным оружием должны бороться мультипликационные персонажи. Поэтому "Чип и Дейл спешат на помощь" будет достойным ответом.

Криминальная хроника: в процессе подготовки к очередному раунду предвыборных теледебатов Владимир Жириновский пытался пронести в телестудию для Ксении Собчак каплю никотина.

Я не буду голосовать. Верните мне стоимость выборов в денежном эквиваленте.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 05 мар 2018, 21:14

Путин призвал региональные власти усиленно следить за качеством и состоянием дорог.
- Вам по ним, если что, по этапу ездить, - пошутил Президент. Или не пошутил.

Честный чиновник как снежный человек - все уверены, что он существует, но никто не видел.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 08 мар 2018, 21:13

Россия, устремлённая в будущее - это когда не всем ещё подключили газ, но уже готовы всем выключить интернет.

Людям маленького роста жить в Кремле легко и просто.

Когда на тебя напали и нанесли вред - тебе просто не повезло, а когда ты нанёс вред нападавшим - тебе уже не повезло по полной:
Если нападало животное, тебя засудят борцы за права животных;
если это была женщина, тебя засудят борцы за права женщин;
если это были малолетки, тебя засудят борцы за права детей;
если это было лицо другой национальности, культуры или религии, тебя засудят борцы за толерантность;
и вообще, если это был человек, тебя засудят борцы за права человека.
Так что не дёргайся и дождись помощи официальных правоохранительных органов, если конечно повезёт.

- За кого голосовать будешь?
- За Путина!
- Ну, это понятно. А потом?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 22:10

Самой надёжной системой ПВО США и Европы против российских ракет являются виллы наших чиновников, «развёрнутые» на их территориях.
Ни одна наша ракета никогда туда не долетит.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 18:51

Медведев:
- Хотим поручить руководство Росатомом Анатолию Борисовичу Чубайсу.
Чубайс:
- Я готов. Как обычно? Быстро и дотла?
- Разумеется. Нужно было бы медленно и невразумительно, мы бы Дворковича назначили.

На выборах, как на скачках. За иными лошадьми интереснее наблюдать, чем на них ставить.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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