Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Ну, водичкой прыснула, ничего страшного, а ведь могла укусить или лягнуть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Внимательно выслушал выступление лидера. Ясно осознал перспективы планеты: всем пиздец, нам - жопа.
18-й раз за 18 лет у власти Путин пообещал предпринимателям снижение давления на бизнес.
Хорошо напуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному.
Жириновский всегда мечтал, чтобы в старости было кому подать стакан воды, но ему и в голову не могло прийти, что это будет Собчак.
Вашингтонский Белый дом досматривал послание Путина в бомбоубежище.
18-й раз за 18 лет у власти Путин пообещал предпринимателям снижение давления на бизнес.
Хорошо напуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному.
Жириновский всегда мечтал, чтобы в старости было кому подать стакан воды, но ему и в голову не могло прийти, что это будет Собчак.
Вашингтонский Белый дом досматривал послание Путина в бомбоубежище.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
На брифинге в Белом доме:
- Чем ответит Пентагон на новое российское оружие?!
- Пентагон полагает, что с мультипликационным оружием должны бороться мультипликационные персонажи. Поэтому "Чип и Дейл спешат на помощь" будет достойным ответом.
Криминальная хроника: в процессе подготовки к очередному раунду предвыборных теледебатов Владимир Жириновский пытался пронести в телестудию для Ксении Собчак каплю никотина.
Я не буду голосовать. Верните мне стоимость выборов в денежном эквиваленте.
- Чем ответит Пентагон на новое российское оружие?!
- Пентагон полагает, что с мультипликационным оружием должны бороться мультипликационные персонажи. Поэтому "Чип и Дейл спешат на помощь" будет достойным ответом.
Криминальная хроника: в процессе подготовки к очередному раунду предвыборных теледебатов Владимир Жириновский пытался пронести в телестудию для Ксении Собчак каплю никотина.
Я не буду голосовать. Верните мне стоимость выборов в денежном эквиваленте.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Путин призвал региональные власти усиленно следить за качеством и состоянием дорог.
- Вам по ним, если что, по этапу ездить, - пошутил Президент. Или не пошутил.
Честный чиновник как снежный человек - все уверены, что он существует, но никто не видел.
- Вам по ним, если что, по этапу ездить, - пошутил Президент. Или не пошутил.
Честный чиновник как снежный человек - все уверены, что он существует, но никто не видел.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Россия, устремлённая в будущее - это когда не всем ещё подключили газ, но уже готовы всем выключить интернет.
Людям маленького роста жить в Кремле легко и просто.
Когда на тебя напали и нанесли вред - тебе просто не повезло, а когда ты нанёс вред нападавшим - тебе уже не повезло по полной:
Если нападало животное, тебя засудят борцы за права животных;
если это была женщина, тебя засудят борцы за права женщин;
если это были малолетки, тебя засудят борцы за права детей;
если это было лицо другой национальности, культуры или религии, тебя засудят борцы за толерантность;
и вообще, если это был человек, тебя засудят борцы за права человека.
Так что не дёргайся и дождись помощи официальных правоохранительных органов, если конечно повезёт.
- За кого голосовать будешь?
- За Путина!
- Ну, это понятно. А потом?
Людям маленького роста жить в Кремле легко и просто.
Когда на тебя напали и нанесли вред - тебе просто не повезло, а когда ты нанёс вред нападавшим - тебе уже не повезло по полной:
Если нападало животное, тебя засудят борцы за права животных;
если это была женщина, тебя засудят борцы за права женщин;
если это были малолетки, тебя засудят борцы за права детей;
если это было лицо другой национальности, культуры или религии, тебя засудят борцы за толерантность;
и вообще, если это был человек, тебя засудят борцы за права человека.
Так что не дёргайся и дождись помощи официальных правоохранительных органов, если конечно повезёт.
- За кого голосовать будешь?
- За Путина!
- Ну, это понятно. А потом?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Самой надёжной системой ПВО США и Европы против российских ракет являются виллы наших чиновников, «развёрнутые» на их территориях.
Ни одна наша ракета никогда туда не долетит.
Ни одна наша ракета никогда туда не долетит.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Медведев:
- Хотим поручить руководство Росатомом Анатолию Борисовичу Чубайсу.
Чубайс:
- Я готов. Как обычно? Быстро и дотла?
- Разумеется. Нужно было бы медленно и невразумительно, мы бы Дворковича назначили.
На выборах, как на скачках. За иными лошадьми интереснее наблюдать, чем на них ставить.
- Хотим поручить руководство Росатомом Анатолию Борисовичу Чубайсу.
Чубайс:
- Я готов. Как обычно? Быстро и дотла?
- Разумеется. Нужно было бы медленно и невразумительно, мы бы Дворковича назначили.
На выборах, как на скачках. За иными лошадьми интереснее наблюдать, чем на них ставить.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
А когда я учился в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
Центризбирком приглашает всех выполнить свой гражданский долг - принять участие в выбора, и напоминает, что на должность президента Российской Федерации Владимира Путина заявлено восемь кандидатов.
"Спасибо" в карман не положишь. Нужно переводить в зарубежный банк.
Я за груди, Нина!
Центризбирком приглашает всех выполнить свой гражданский долг - принять участие в выбора, и напоминает, что на должность президента Российской Федерации Владимира Путина заявлено восемь кандидатов.
"Спасибо" в карман не положишь. Нужно переводить в зарубежный банк.
Я за груди, Нина!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Теперь песня "Я уеду жить в Лондон" звучит как приговор.
Владимир Путин дал Великобритании 24 часа для объяснения смерти Стивена Хокинга.
Британские спецслужбы подняли архивы и нашли у Джека Потрошителя русские корни.
Владимир Путин дал Великобритании 24 часа для объяснения смерти Стивена Хокинга.
Британские спецслужбы подняли архивы и нашли у Джека Потрошителя русские корни.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3567
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Алло, можно Терезу к телефону?
- Она спит.
- Если проснется, скажите, что Владимир звонил.
- Что значит "Если"??????
- Она спит.
- Если проснется, скажите, что Владимир звонил.
- Что значит "Если"??????
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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