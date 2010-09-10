Юмор текущего дня
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3579
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Пострадавшие от санкций олигархи будут приравнены к инвалидам и участникам войны: они будут обслуживаться вне очереди, иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте и 50% скидку на билеты в поездах дальнего следования!
Ещё и месяц не прошёл, а уже никто и не помнит, кто такие Бабурин, Сурайкин, Титов, Грудинин. А про Собчак все думают, что она до сих пор ведёт "Дом-2".
Государство, у каждого гражданина которого дома автомат, относится к своим людям иначе, чем государство, у каждого гражданина которого дома телевизор.
Ещё и месяц не прошёл, а уже никто и не помнит, кто такие Бабурин, Сурайкин, Титов, Грудинин. А про Собчак все думают, что она до сих пор ведёт "Дом-2".
Государство, у каждого гражданина которого дома автомат, относится к своим людям иначе, чем государство, у каждого гражданина которого дома телевизор.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3579
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В магазине.
- А дай-ка мне, дочка, спички, соль, свечи, тушенку, крупу...
- Бабушка, вы что, к войне готовитесь?
- Напротив, дочка, к стабильности.
Трамп за один день в Твиттере успел объявить начало Третьей мировой, победить ИГИЛ и капитулировать. Россия на войну так и не явилась.
- А дай-ка мне, дочка, спички, соль, свечи, тушенку, крупу...
- Бабушка, вы что, к войне готовитесь?
- Напротив, дочка, к стабильности.
Трамп за один день в Твиттере успел объявить начало Третьей мировой, победить ИГИЛ и капитулировать. Россия на войну так и не явилась.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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