Сообщение Vredtech » 11 апр 2018, 20:45

Пострадавшие от санкций олигархи будут приравнены к инвалидам и участникам войны: они будут обслуживаться вне очереди, иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте и 50% скидку на билеты в поездах дальнего следования!



Ещё и месяц не прошёл, а уже никто и не помнит, кто такие Бабурин, Сурайкин, Титов, Грудинин. А про Собчак все думают, что она до сих пор ведёт "Дом-2".



Государство, у каждого гражданина которого дома автомат, относится к своим людям иначе, чем государство, у каждого гражданина которого дома телевизор.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.