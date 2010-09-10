Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3586
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Пострадавшие от санкций олигархи будут приравнены к инвалидам и участникам войны: они будут обслуживаться вне очереди, иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте и 50% скидку на билеты в поездах дальнего следования!
Ещё и месяц не прошёл, а уже никто и не помнит, кто такие Бабурин, Сурайкин, Титов, Грудинин. А про Собчак все думают, что она до сих пор ведёт "Дом-2".
Государство, у каждого гражданина которого дома автомат, относится к своим людям иначе, чем государство, у каждого гражданина которого дома телевизор.
Ещё и месяц не прошёл, а уже никто и не помнит, кто такие Бабурин, Сурайкин, Титов, Грудинин. А про Собчак все думают, что она до сих пор ведёт "Дом-2".
Государство, у каждого гражданина которого дома автомат, относится к своим людям иначе, чем государство, у каждого гражданина которого дома телевизор.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3586
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В магазине.
- А дай-ка мне, дочка, спички, соль, свечи, тушенку, крупу...
- Бабушка, вы что, к войне готовитесь?
- Напротив, дочка, к стабильности.
Трамп за один день в Твиттере успел объявить начало Третьей мировой, победить ИГИЛ и капитулировать. Россия на войну так и не явилась.
- А дай-ка мне, дочка, спички, соль, свечи, тушенку, крупу...
- Бабушка, вы что, к войне готовитесь?
- Напротив, дочка, к стабильности.
Трамп за один день в Твиттере успел объявить начало Третьей мировой, победить ИГИЛ и капитулировать. Россия на войну так и не явилась.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3586
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
А мы прерываем бомбардировки на короткую рекламу. Не переключайтесь!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3586
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Запад пригрозил самой страшной антироссийской санкцией:
перевести деньги с западных счетов олигархов на российские счета пенсионеров.
Все диалоги - по правительственной связи.
ДТ: - Володя, привет. Ну можно мне хоть что-нибудь разбомбить в Сирии? Выручай репутацию, друг.
ВВП: - Доня, а кто тебя за язык тянул?
ДТ: - Ну, Володя, извини, черт попутал. Помоги выкрутиться.
ВВП: - Ну ладно, повиси на связи.
ВВП: - Алле, Башар, есть у вас что ненужное дать Доне разбомбить? Так надо.
БА: - Володя, да как же так? Я спать хочу. Ну если надо, то есть три штуки. Хотели сносить для реконструкции, да денег на демонтаж нет. Координаты вышлю СМС-кой.
ВВП: - Спасибо, Баш, заодно и ПВО свои потренируете. Отгони всех от целей километра на два. Завтра заявишь об агрессии и можете начинать вывозить мусор.
ВВП: - Доня, все решил. Координаты вышлю СМС-кой. Не дай бог вам промазать. Можешь заявлять своим о начале атаки.
ДТ: - Спасибо, Володя, буду должен.
перевести деньги с западных счетов олигархов на российские счета пенсионеров.
Все диалоги - по правительственной связи.
ДТ: - Володя, привет. Ну можно мне хоть что-нибудь разбомбить в Сирии? Выручай репутацию, друг.
ВВП: - Доня, а кто тебя за язык тянул?
ДТ: - Ну, Володя, извини, черт попутал. Помоги выкрутиться.
ВВП: - Ну ладно, повиси на связи.
ВВП: - Алле, Башар, есть у вас что ненужное дать Доне разбомбить? Так надо.
БА: - Володя, да как же так? Я спать хочу. Ну если надо, то есть три штуки. Хотели сносить для реконструкции, да денег на демонтаж нет. Координаты вышлю СМС-кой.
ВВП: - Спасибо, Баш, заодно и ПВО свои потренируете. Отгони всех от целей километра на два. Завтра заявишь об агрессии и можете начинать вывозить мусор.
ВВП: - Доня, все решил. Координаты вышлю СМС-кой. Не дай бог вам промазать. Можешь заявлять своим о начале атаки.
ДТ: - Спасибо, Володя, буду должен.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3586
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
2000г - удвоим ВВП, догоним Испанию!
2003г - снизим цену ЖКХ, каждому россиянину долю от недр!
2008г - инвестиции, инфраструктура, инновации!
2014г - русский мир на всю Евразию от Германии до Таиланда!
2018г - хрен с вами, собирайте валежник бесплатно.
2003г - снизим цену ЖКХ, каждому россиянину долю от недр!
2008г - инвестиции, инфраструктура, инновации!
2014г - русский мир на всю Евразию от Германии до Таиланда!
2018г - хрен с вами, собирайте валежник бесплатно.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3586
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- С интересом жду, когда в Думу будет внесен законопроект по борьбе с грамотностью.
- Чем вам не угодила существующая система образования? Вроде достаточно эффективно с грамотностью борется.
В аптеке:
- Срочно, боярышника и коры дуба, у нас тяжелый случай, открытая рана!
- Тогда, может быть чего посильнее? У нас есть аскорбинка и марганцовочка!
Как известно, Интернет появился из исследовательской программы Пентагона по созданию децентрализованной системы связи, способной действовать даже в случае ядерной войны.
Скоро мы узнаем, что разрушительнее для России - американский ядерный удар или Роском**зор.
- Чем вам не угодила существующая система образования? Вроде достаточно эффективно с грамотностью борется.
В аптеке:
- Срочно, боярышника и коры дуба, у нас тяжелый случай, открытая рана!
- Тогда, может быть чего посильнее? У нас есть аскорбинка и марганцовочка!
Как известно, Интернет появился из исследовательской программы Пентагона по созданию децентрализованной системы связи, способной действовать даже в случае ядерной войны.
Скоро мы узнаем, что разрушительнее для России - американский ядерный удар или Роском**зор.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3586
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Что значит дать депутатам среднюю по стране зарплату? Этак можно договориться и до того, что предложить им жить по законам, которые они принимают!
Наконец-то стало понятно: Сирию мы бомбили для того, чтобы повысить пенсионный возраст.
Наконец-то стало понятно: Сирию мы бомбили для того, чтобы повысить пенсионный возраст.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3586
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Цены на бензин растут в трех случаях.
1. Цена нефти падает
2. Цена нефти растет
3. Цена нефти не изменилась
1. Цена нефти падает
2. Цена нефти растет
3. Цена нефти не изменилась
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3586
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- У вас лечение платное?
- Лечение бесплатное, вылечивание платное.
Винду на первом свидании переставлять неприлично!
- Лечение бесплатное, вылечивание платное.
Винду на первом свидании переставлять неприлично!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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