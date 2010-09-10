Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Пострадавшие от санкций олигархи будут приравнены к инвалидам и участникам войны: они будут обслуживаться вне очереди, иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте и 50% скидку на билеты в поездах дальнего следования!
Ещё и месяц не прошёл, а уже никто и не помнит, кто такие Бабурин, Сурайкин, Титов, Грудинин. А про Собчак все думают, что она до сих пор ведёт "Дом-2".
Государство, у каждого гражданина которого дома автомат, относится к своим людям иначе, чем государство, у каждого гражданина которого дома телевизор.
Ещё и месяц не прошёл, а уже никто и не помнит, кто такие Бабурин, Сурайкин, Титов, Грудинин. А про Собчак все думают, что она до сих пор ведёт "Дом-2".
Государство, у каждого гражданина которого дома автомат, относится к своим людям иначе, чем государство, у каждого гражданина которого дома телевизор.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В магазине.
- А дай-ка мне, дочка, спички, соль, свечи, тушенку, крупу...
- Бабушка, вы что, к войне готовитесь?
- Напротив, дочка, к стабильности.
Трамп за один день в Твиттере успел объявить начало Третьей мировой, победить ИГИЛ и капитулировать. Россия на войну так и не явилась.
- А дай-ка мне, дочка, спички, соль, свечи, тушенку, крупу...
- Бабушка, вы что, к войне готовитесь?
- Напротив, дочка, к стабильности.
Трамп за один день в Твиттере успел объявить начало Третьей мировой, победить ИГИЛ и капитулировать. Россия на войну так и не явилась.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
А мы прерываем бомбардировки на короткую рекламу. Не переключайтесь!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Запад пригрозил самой страшной антироссийской санкцией:
перевести деньги с западных счетов олигархов на российские счета пенсионеров.
Все диалоги - по правительственной связи.
ДТ: - Володя, привет. Ну можно мне хоть что-нибудь разбомбить в Сирии? Выручай репутацию, друг.
ВВП: - Доня, а кто тебя за язык тянул?
ДТ: - Ну, Володя, извини, черт попутал. Помоги выкрутиться.
ВВП: - Ну ладно, повиси на связи.
ВВП: - Алле, Башар, есть у вас что ненужное дать Доне разбомбить? Так надо.
БА: - Володя, да как же так? Я спать хочу. Ну если надо, то есть три штуки. Хотели сносить для реконструкции, да денег на демонтаж нет. Координаты вышлю СМС-кой.
ВВП: - Спасибо, Баш, заодно и ПВО свои потренируете. Отгони всех от целей километра на два. Завтра заявишь об агрессии и можете начинать вывозить мусор.
ВВП: - Доня, все решил. Координаты вышлю СМС-кой. Не дай бог вам промазать. Можешь заявлять своим о начале атаки.
ДТ: - Спасибо, Володя, буду должен.
перевести деньги с западных счетов олигархов на российские счета пенсионеров.
Все диалоги - по правительственной связи.
ДТ: - Володя, привет. Ну можно мне хоть что-нибудь разбомбить в Сирии? Выручай репутацию, друг.
ВВП: - Доня, а кто тебя за язык тянул?
ДТ: - Ну, Володя, извини, черт попутал. Помоги выкрутиться.
ВВП: - Ну ладно, повиси на связи.
ВВП: - Алле, Башар, есть у вас что ненужное дать Доне разбомбить? Так надо.
БА: - Володя, да как же так? Я спать хочу. Ну если надо, то есть три штуки. Хотели сносить для реконструкции, да денег на демонтаж нет. Координаты вышлю СМС-кой.
ВВП: - Спасибо, Баш, заодно и ПВО свои потренируете. Отгони всех от целей километра на два. Завтра заявишь об агрессии и можете начинать вывозить мусор.
ВВП: - Доня, все решил. Координаты вышлю СМС-кой. Не дай бог вам промазать. Можешь заявлять своим о начале атаки.
ДТ: - Спасибо, Володя, буду должен.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
2000г - удвоим ВВП, догоним Испанию!
2003г - снизим цену ЖКХ, каждому россиянину долю от недр!
2008г - инвестиции, инфраструктура, инновации!
2014г - русский мир на всю Евразию от Германии до Таиланда!
2018г - хрен с вами, собирайте валежник бесплатно.
2003г - снизим цену ЖКХ, каждому россиянину долю от недр!
2008г - инвестиции, инфраструктура, инновации!
2014г - русский мир на всю Евразию от Германии до Таиланда!
2018г - хрен с вами, собирайте валежник бесплатно.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- С интересом жду, когда в Думу будет внесен законопроект по борьбе с грамотностью.
- Чем вам не угодила существующая система образования? Вроде достаточно эффективно с грамотностью борется.
В аптеке:
- Срочно, боярышника и коры дуба, у нас тяжелый случай, открытая рана!
- Тогда, может быть чего посильнее? У нас есть аскорбинка и марганцовочка!
Как известно, Интернет появился из исследовательской программы Пентагона по созданию децентрализованной системы связи, способной действовать даже в случае ядерной войны.
Скоро мы узнаем, что разрушительнее для России - американский ядерный удар или Роском**зор.
- Чем вам не угодила существующая система образования? Вроде достаточно эффективно с грамотностью борется.
В аптеке:
- Срочно, боярышника и коры дуба, у нас тяжелый случай, открытая рана!
- Тогда, может быть чего посильнее? У нас есть аскорбинка и марганцовочка!
Как известно, Интернет появился из исследовательской программы Пентагона по созданию децентрализованной системы связи, способной действовать даже в случае ядерной войны.
Скоро мы узнаем, что разрушительнее для России - американский ядерный удар или Роском**зор.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Что значит дать депутатам среднюю по стране зарплату? Этак можно договориться и до того, что предложить им жить по законам, которые они принимают!
Наконец-то стало понятно: Сирию мы бомбили для того, чтобы повысить пенсионный возраст.
Наконец-то стало понятно: Сирию мы бомбили для того, чтобы повысить пенсионный возраст.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Цены на бензин растут в трех случаях.
1. Цена нефти падает
2. Цена нефти растет
3. Цена нефти не изменилась
1. Цена нефти падает
2. Цена нефти растет
3. Цена нефти не изменилась
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- У вас лечение платное?
- Лечение бесплатное, вылечивание платное.
Винду на первом свидании переставлять неприлично!
- Лечение бесплатное, вылечивание платное.
Винду на первом свидании переставлять неприлично!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь. Посмотрите в следующий раз.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
На борьбу с коррупцией должна выделяться территория под кладбища, а не деньги.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Жизнь в России всё больше напоминает индийский кинематограф - сказочный пи*дёж с перерывами на коллективные песни и пляски.
Человек, получив от Господа удобную, мягкую жопу, на которой так славно сидится, решил, что такая замечательная часть тела сгодится и на что-нибудь еще. Ну, думать ею, например.
Человек, получив от Господа удобную, мягкую жопу, на которой так славно сидится, решил, что такая замечательная часть тела сгодится и на что-нибудь еще. Ну, думать ею, например.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
А вам не кажется странным, что ни один российский депутат или чиновник не заявил, что в знак протеста против санкций он продает всю недвижимость в ЕС или США и забирает свою семью в Россию?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Я не знаю, кто эти два человека, но водителем у них - Путин.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Выросло уже целое поколение россиян, которые не видели настоящих пышных кремлевских похорон.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Я не понимаю, почему вы все не понимаете, почему растут цены на бензин. Это же элементарно:
1. Когда растут цены на нефть, то ясен пень, раз бензин делается из нефти, то и цены на бензин должны расти.
2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится повышать цены на бензин, чтобы компенсировать падение доходов от цен на нефть.
3. Когда цены на нефть стабильные, то цены на бензин растут, потому что инфляция. И кому тут что не ясно?
1. Когда растут цены на нефть, то ясен пень, раз бензин делается из нефти, то и цены на бензин должны расти.
2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится повышать цены на бензин, чтобы компенсировать падение доходов от цен на нефть.
3. Когда цены на нефть стабильные, то цены на бензин растут, потому что инфляция. И кому тут что не ясно?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3594
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Знающие люди говорят, что после объявления нового состава правительства в некоторых семьях произошел примерно похожий разговор:
- Ты что, думаешь, купил нашему мальчику халупу в 500 квадратов в Монако, набил ему все сейфы деньгами и всё? Отделался? Вот Патрушев – он действительно любит своего сына…
Очередное заседание Госдумы. На повестке дня животрепещущий вопрос: переименование понедельника во вторник, вторника в среду, среды в четверг, четверга в пятницу, пятницы в субботу, субботы в воскресенье, а воскресенья в понедельник, с выделением средств из госбюджета.
- Ты что, думаешь, купил нашему мальчику халупу в 500 квадратов в Монако, набил ему все сейфы деньгами и всё? Отделался? Вот Патрушев – он действительно любит своего сына…
Очередное заседание Госдумы. На повестке дня животрепещущий вопрос: переименование понедельника во вторник, вторника в среду, среды в четверг, четверга в пятницу, пятницы в субботу, субботы в воскресенье, а воскресенья в понедельник, с выделением средств из госбюджета.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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