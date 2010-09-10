Юмор текущего дня
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3599
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
2002 — Путин обеспокоен скачком цен на бензин.
2004 — Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 — Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 — "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин", — считает Путин.
2007 — Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 — Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 — Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 — Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 — Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 — Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 — Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 — "этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...
2014 — Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!)"
2016 — Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.
Когда много лет назад я был маленьким и учился в советской школе, нам говорили, что воровство, бандитизм, хулиганство, пьянство - это пережитки капитализма. Наверное, сейчас российским школьникам говорят, что это пережитки социализма.
2004 — Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 — Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 — "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин", — считает Путин.
2007 — Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 — Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 — Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 — Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 — Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 — Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 — Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 — "этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...
2014 — Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!)"
2016 — Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.
Когда много лет назад я был маленьким и учился в советской школе, нам говорили, что воровство, бандитизм, хулиганство, пьянство - это пережитки капитализма. Наверное, сейчас российским школьникам говорят, что это пережитки социализма.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
В рамках импортозамещения коррупция будет заменена на мздоимство или оплата за лоббизм.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3599
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Мужик позвонил в секс по телефону и попросил девушку описать какое-нибудь грязное извращение. Она поднесла трубку к прямой трансляции матча сборной России по футболу.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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