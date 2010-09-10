Сообщение Vredtech » 30 май 2018, 22:23

2002 — Путин обеспокоен скачком цен на бензин.

2004 — Путин против спекулятивных цен на бензин.

2005 — Путин недоволен ростом цен на бензин.

2006 — "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин", — считает Путин.

2007 — Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.

2008 — Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.

2009 — Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.

2010 — Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.

2011 — Путин заинтересовался ценами на бензин.

2011 — Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.

2011 — Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.

2013 — "этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...

2014 — Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!)"

2016 — Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.



Когда много лет назад я был маленьким и учился в советской школе, нам говорили, что воровство, бандитизм, хулиганство, пьянство - это пережитки капитализма. Наверное, сейчас российским школьникам говорят, что это пережитки социализма.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.