Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
2002 — Путин обеспокоен скачком цен на бензин.
2004 — Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 — Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 — "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин", — считает Путин.
2007 — Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 — Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 — Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 — Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 — Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 — Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 — Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 — "этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...
2014 — Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!)"
2016 — Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.
Когда много лет назад я был маленьким и учился в советской школе, нам говорили, что воровство, бандитизм, хулиганство, пьянство - это пережитки капитализма. Наверное, сейчас российским школьникам говорят, что это пережитки социализма.
2004 — Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 — Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 — "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин", — считает Путин.
2007 — Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 — Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 — Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 — Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 — Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 — Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 — Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 — "этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...
2014 — Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!)"
2016 — Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.
Когда много лет назад я был маленьким и учился в советской школе, нам говорили, что воровство, бандитизм, хулиганство, пьянство - это пережитки капитализма. Наверное, сейчас российским школьникам говорят, что это пережитки социализма.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
В рамках импортозамещения коррупция будет заменена на мздоимство или оплата за лоббизм.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Мужик позвонил в секс по телефону и попросил девушку описать какое-нибудь грязное извращение. Она поднесла трубку к прямой трансляции матча сборной России по футболу.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Два русских олигарха, сидя на вилле на Лазурном берегу, отмечают 9 мая.
Вспомнили, как деды воевали, выпили за победу прованского вина, закусили превосходным сыром, посмаковали, восхитились вкусом и один из них говорит:
- А хорошо, что деды не довоевали до Франции, а то пили бы сейчас какой-нибудь "Шепот монаха" и закусывали Пошехонским...
Вспомнили, как деды воевали, выпили за победу прованского вина, закусили превосходным сыром, посмаковали, восхитились вкусом и один из них говорит:
- А хорошо, что деды не довоевали до Франции, а то пили бы сейчас какой-нибудь "Шепот монаха" и закусывали Пошехонским...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Судя по матчу с Турцией, Иван Ургант сумел-таки убедить Федю Смолова в том, что гол - это не главное. Главное - кэшбек...
- В прошлом году и в этом Президент отвечает на вопросы населения в четверг. Как вы думаете, коллега, почему?
- Ну, знаете ли, в это время года часто идут дождики...
На Прямой линии Путина спрашивают:
— Владимир Владимирович, как Вы считаете — Третья Мировая ещё не началась или уже закончилась?
— Да, я считаю именно так.
- В прошлом году и в этом Президент отвечает на вопросы населения в четверг. Как вы думаете, коллега, почему?
- Ну, знаете ли, в это время года часто идут дождики...
На Прямой линии Путина спрашивают:
— Владимир Владимирович, как Вы считаете — Третья Мировая ещё не началась или уже закончилась?
— Да, я считаю именно так.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Никита Михалков: Россия не может существовать без идеологии.
Не без канализации, водопровода, газопровода, дорог, больниц, мостов, нормального жилья, высоких зарплат и пенсий. А без идеологии.
Не без канализации, водопровода, газопровода, дорог, больниц, мостов, нормального жилья, высоких зарплат и пенсий. А без идеологии.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- По ходу, со вчерашнего дня Путин уже не президент!
- Как так?!
- Я посмотрел его выступление за 2009 год, он там четко сказал: - Пока я президент, повышения пенсионного возраста в России не будет!
Наконец сформулирована русская национальная идея. Звучит она так:
"Дожить бы до пенсии".
- Как так?!
- Я посмотрел его выступление за 2009 год, он там четко сказал: - Пока я президент, повышения пенсионного возраста в России не будет!
Наконец сформулирована русская национальная идея. Звучит она так:
"Дожить бы до пенсии".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В Госдуму поступил законопроект о сокращении срока беременности с 9 месяцев до 7.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Хотелось бы, чтобы спокойствие в старости пришло от мудрости, а не от маразма.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Россиянок, забеременевших от иностранцев во время ЧМ-2018, лишат маткапитала. Кроме того, им будет увеличен срок выхода на пенсию.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
У нас в стране страхование от действий Госдумы и правительства случайно не предусмотрено? Я бы застраховался.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Россиянок, забеременевших от иностранцев во время ЧМ-2018, лишат маткапитала. Кроме того, им будет увеличен срок выхода на пенсию.
Несправедливо! Они выполняют наказы Путина. Если не эта черножелтая молодежь, то кто же будет за него голосовать в 2036 году?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Оперуполномоченный, раскрывший схему краж багажа в аэропорту Внуково, получил три года колонии. Воры признаны потерпевшими
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о новой цветовой гамме для полицейских автомобилей, документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу теперь полицейские машины могут быть как бело-синими, так и серо-синими. В новой цветовой гамме серый должен выступать основным цветом.
Новая бело-синяя цветовая гамма также введена для машин Росгвардии. На автомобилях ведомства также должны быть надписи «Росгвардия», «Полиция» и геральдический знак.
Согласно документу теперь полицейские машины могут быть как бело-синими, так и серо-синими. В новой цветовой гамме серый должен выступать основным цветом.
Новая бело-синяя цветовая гамма также введена для машин Росгвардии. На автомобилях ведомства также должны быть надписи «Росгвардия», «Полиция» и геральдический знак.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Если взять в ипотеку 4 млн руб,то надо выплачивать ее 25лет.А если украсть 4 млн руб,то сидеть 7 лет.Хорошая мысль.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Власти Германии заподозрили бывшего первого замгубернатора ЯНАО и депутата Госдумы Анатолия Острягина в незаконном приобретении старинного замка Райнхардсбрунн и намерены конфисковать недвижимость, чтобы спасти памятник архитектуры.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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