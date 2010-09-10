Юмор текущего дня

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3863
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 24 июл 2018, 15:14

Vredtech писал(а):Профсоюз проституток России заявил, что к депутатам и чиновникам будут выезжать самые опытные и заслуженные, достигшие предпенсионного 63-летнего возраста


Уже год, как в ходу услуга БабШеринг ...Это удобно и выгодно :roll:
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3616
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 31 июл 2018, 23:13

Рязанские казаки...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 18:59

Едут -едут по Подбелке наши казаки...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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