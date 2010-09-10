Сообщение Vredtech » 07 авг 2018, 22:32

Разводятся Петросян и Степаненко. Чего ещё подлого, под шум этого эпохального события, хочет провернуть коварное правительство??

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.