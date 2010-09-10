Юмор текущего дня
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Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Профсоюз проституток России заявил, что к депутатам и чиновникам будут выезжать самые опытные и заслуженные, достигшие предпенсионного 63-летнего возраста
Уже год, как в ходу услуга БабШеринг ...Это удобно и выгодно
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3618
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Рязанские казаки...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Едут -едут по Подбелке наши казаки...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3618
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Разводятся Петросян и Степаненко. Чего ещё подлого, под шум этого эпохального события, хочет провернуть коварное правительство??
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3618
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Из новостей: Помощник Путина ответил крупному бизнесу словами «делиться надо»
«Волк позорный», - ответил крупный бизнес на понятном чиновнику языке.
«Волк позорный», - ответил крупный бизнес на понятном чиновнику языке.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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