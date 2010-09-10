Юмор текущего дня

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3872
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 24 июл 2018, 15:14

Vredtech писал(а):Профсоюз проституток России заявил, что к депутатам и чиновникам будут выезжать самые опытные и заслуженные, достигшие предпенсионного 63-летнего возраста


Уже год, как в ходу услуга БабШеринг ...Это удобно и выгодно :roll:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 31 июл 2018, 23:13

Рязанские казаки...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11296
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 01 авг 2018, 18:59

Едут -едут по Подбелке наши казаки...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 07 авг 2018, 22:32

Разводятся Петросян и Степаненко. Чего ещё подлого, под шум этого эпохального события, хочет провернуть коварное правительство??
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 11 авг 2018, 23:14

Из новостей: Помощник Путина ответил крупному бизнесу словами «делиться надо»
«Волк позорный», - ответил крупный бизнес на понятном чиновнику языке.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 16 авг 2018, 22:39

Житель Барнаула получил пять лет за публикацию в интернете пятна Роршаха. Суд выявил на картинке: демонстрацию нацистской символики, оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма и порнографическое изображение мамы одного из следователей.

Из теленовостей:
Количество жертв катастрофы УДВОИЛОСЬ и достигло 25 человек...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 авг 2018, 13:24

— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 19 авг 2018, 21:14

В Москве прошла самая крупная за последние годы сходка «воров в законе». Больше десяти самых влиятельных мафиози собрались, чтобы выбрать держателя всемирного «общака», который по совместительству является и «боссом всех боссов».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 25 авг 2018, 09:37

- В Центробанке - пожар.
- А чё, так можно было?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 25 авг 2018, 14:08

Из новостей:

В порту Гента местные наркополицейские задержали груз из Бразилии, в котором было обнаружено 1903 брикета по 1 кг полных чистейшего кокаина. Весь груз наркотиков был аккуратно расфасован в брикеты, на которых красовался логотип... российской политической партии «Единая Россия».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 19:46

Историческое:

Однажды российский шотландец Яков Брюс, известный нам по Сухаревской башне и по склонности к чернокнижию, решил вызвать демона. Начертил круг, пентаграмму в нём, вызвал. Пол был дощатый, и в круге оказалась щель. Демон появился, тут же заметил щель и поспешил наружу.
— А, б*я! Куда, б*я? — завопил Яков Брюс.
Писец недослышал и в протоколе эксперимента записал через "р". Так появилось заклинание "абракадабра".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Юмор»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей