Юмор текущего дня
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Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Профсоюз проституток России заявил, что к депутатам и чиновникам будут выезжать самые опытные и заслуженные, достигшие предпенсионного 63-летнего возраста
Уже год, как в ходу услуга БабШеринг ...Это удобно и выгодно
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Рязанские казаки...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Едут -едут по Подбелке наши казаки...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Разводятся Петросян и Степаненко. Чего ещё подлого, под шум этого эпохального события, хочет провернуть коварное правительство??
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Из новостей: Помощник Путина ответил крупному бизнесу словами «делиться надо»
«Волк позорный», - ответил крупный бизнес на понятном чиновнику языке.
«Волк позорный», - ответил крупный бизнес на понятном чиновнику языке.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Житель Барнаула получил пять лет за публикацию в интернете пятна Роршаха. Суд выявил на картинке: демонстрацию нацистской символики, оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма и порнографическое изображение мамы одного из следователей.
Из теленовостей:
Количество жертв катастрофы УДВОИЛОСЬ и достигло 25 человек...
Из теленовостей:
Количество жертв катастрофы УДВОИЛОСЬ и достигло 25 человек...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В Москве прошла самая крупная за последние годы сходка «воров в законе». Больше десяти самых влиятельных мафиози собрались, чтобы выбрать держателя всемирного «общака», который по совместительству является и «боссом всех боссов».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- В Центробанке - пожар.
- А чё, так можно было?
- А чё, так можно было?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Из новостей:
В порту Гента местные наркополицейские задержали груз из Бразилии, в котором было обнаружено 1903 брикета по 1 кг полных чистейшего кокаина. Весь груз наркотиков был аккуратно расфасован в брикеты, на которых красовался логотип... российской политической партии «Единая Россия».
В порту Гента местные наркополицейские задержали груз из Бразилии, в котором было обнаружено 1903 брикета по 1 кг полных чистейшего кокаина. Весь груз наркотиков был аккуратно расфасован в брикеты, на которых красовался логотип... российской политической партии «Единая Россия».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Историческое:
Однажды российский шотландец Яков Брюс, известный нам по Сухаревской башне и по склонности к чернокнижию, решил вызвать демона. Начертил круг, пентаграмму в нём, вызвал. Пол был дощатый, и в круге оказалась щель. Демон появился, тут же заметил щель и поспешил наружу.
— А, б*я! Куда, б*я? — завопил Яков Брюс.
Писец недослышал и в протоколе эксперимента записал через "р". Так появилось заклинание "абракадабра".
Однажды российский шотландец Яков Брюс, известный нам по Сухаревской башне и по склонности к чернокнижию, решил вызвать демона. Начертил круг, пентаграмму в нём, вызвал. Пол был дощатый, и в круге оказалась щель. Демон появился, тут же заметил щель и поспешил наружу.
— А, б*я! Куда, б*я? — завопил Яков Брюс.
Писец недослышал и в протоколе эксперимента записал через "р". Так появилось заклинание "абракадабра".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Есть и хорошая новость: "Пенсионный возраст для силовиков решено не повышать".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Смотрел список Форбс, походу школа самбо в Ленинграде выпустила больше миллиардеров, чем Гарвадская школа бизнеса.
Утром на работу приходит начальник цеха.
Мимоходом спрашивает охранника:
- Всё спокойно?
Охранник в ужасе:
- Да что вы! В полночь в цехе включился свет, заработали станки. И так до рассвета.
Начальник улыбаясь:
- Успокойся, это наш токарь Петрович.
- Так он же год как умер.
- Ну и что? Ему ещё 2 года до пенсии работать!
Женщина, которая родит 20 и более детей, сможет выйти на пенсию в 19 лет.
Элитные проститутки, которых снимают чиновники и депутаты, по факту тоже являются бюджетниками.
Утром на работу приходит начальник цеха.
Мимоходом спрашивает охранника:
- Всё спокойно?
Охранник в ужасе:
- Да что вы! В полночь в цехе включился свет, заработали станки. И так до рассвета.
Начальник улыбаясь:
- Успокойся, это наш токарь Петрович.
- Так он же год как умер.
- Ну и что? Ему ещё 2 года до пенсии работать!
Женщина, которая родит 20 и более детей, сможет выйти на пенсию в 19 лет.
Элитные проститутки, которых снимают чиновники и депутаты, по факту тоже являются бюджетниками.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Задумайтесь, банк под микроскопом изучает все о вас, прежде чем дать вам кредит.
Вы же о банке не знаете - ничего , есть у него деньги или нет, а скорее всего, их нет, так как любой банк устроен так, что выдает кредитов в 20 раз больше, чем у него на самом деле есть денег.
Это все равно как городская проститутка размышляет, дать тебе или не дать, а ты при этом не знаешь, какое у нее тело, и чем она болеет...
Вы же о банке не знаете - ничего , есть у него деньги или нет, а скорее всего, их нет, так как любой банк устроен так, что выдает кредитов в 20 раз больше, чем у него на самом деле есть денег.
Это все равно как городская проститутка размышляет, дать тебе или не дать, а ты при этом не знаешь, какое у нее тело, и чем она болеет...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3628
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Уже третью ночь никто не спит, все прислушиваются -- не зажужжала ли опять где-нибудь в дальнем отсеке дрель. Космонавты нервничают. В Королёвском ЦУП предложили сделать опись всех свёрл на МКС и сдать их на хранение в российский сектор в сейф для огнестрельного оружия.
Сегодня ночью появился один шутник. Он подкрадывался к коллегам с электродрелью и жужжал ею над ухом. После чего ржал и говорил, что это годный американский юмор. В российском секторе шутник тут же получил в ухо и пока шутить перестал.
Сегодня ночью появился один шутник. Он подкрадывался к коллегам с электродрелью и жужжал ею над ухом. После чего ржал и говорил, что это годный американский юмор. В российском секторе шутник тут же получил в ухо и пока шутить перестал.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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