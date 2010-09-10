Сообщение Vredtech » 16 авг 2018, 22:39

Житель Барнаула получил пять лет за публикацию в интернете пятна Роршаха. Суд выявил на картинке: демонстрацию нацистской символики, оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма и порнографическое изображение мамы одного из следователей.



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