Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3634
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Напомните мне, пожалуйста, что у нас подешевело в последнее время, кроме нас с вами?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость