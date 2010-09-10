Юмор текущего дня

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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 сен 2018, 22:46

- Напомните мне, пожалуйста, что у нас подешевело в последнее время, кроме нас с вами?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 19 сен 2018, 22:58

Русские сбили русских, а виноваты-таки опять евреи.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 23 сен 2018, 22:05

В Сызрани с театральной афиши пьесы Николая Гоголя «Ревизор» убрали слова «кошмар госчиновника». Это было сделано под давлением местных властей, потребовавших от руководства театра «не раскачивать лодку», написал в Facebook самарский депутат Михаил Матвеев.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 23:31

Плитку на площади Ленина повредили дети во время игры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление благоустройство города.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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