Юмор текущего дня
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3639
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Напомните мне, пожалуйста, что у нас подешевело в последнее время, кроме нас с вами?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3639
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Русские сбили русских, а виноваты-таки опять евреи.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3639
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В Сызрани с театральной афиши пьесы Николая Гоголя «Ревизор» убрали слова «кошмар госчиновника». Это было сделано под давлением местных властей, потребовавших от руководства театра «не раскачивать лодку», написал в Facebook самарский депутат Михаил Матвеев.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3639
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Плитку на площади Ленина повредили дети во время игры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление благоустройство города.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3639
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
После принятия Закона о пенсионной реформе появился новый тост старикам-родителям. "Дорогие, поживите как можно дольше - отомстите за нас".
Оказывается, в России 25 миллионов бедных и 46 миллионов пенсионеров - это разные люди!
Оказывается, в России 25 миллионов бедных и 46 миллионов пенсионеров - это разные люди!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3639
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва "зампред по образованию и науке"! Онищенко считает, что рассказывать о вреде онанизма в школах стоит, прежде всего, в больших регионах.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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