Юмор текущего дня

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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 сен 2018, 22:46

- Напомните мне, пожалуйста, что у нас подешевело в последнее время, кроме нас с вами?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 19 сен 2018, 22:58

Русские сбили русских, а виноваты-таки опять евреи.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 23 сен 2018, 22:05

В Сызрани с театральной афиши пьесы Николая Гоголя «Ревизор» убрали слова «кошмар госчиновника». Это было сделано под давлением местных властей, потребовавших от руководства театра «не раскачивать лодку», написал в Facebook самарский депутат Михаил Матвеев.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 25 сен 2018, 23:31

Плитку на площади Ленина повредили дети во время игры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление благоустройство города.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 29 сен 2018, 16:03

После принятия Закона о пенсионной реформе появился новый тост старикам-родителям. "Дорогие, поживите как можно дольше - отомстите за нас".

Оказывается, в России 25 миллионов бедных и 46 миллионов пенсионеров - это разные люди!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 30 сен 2018, 16:11

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва "зампред по образованию и науке"! Онищенко считает, что рассказывать о вреде онанизма в школах стоит, прежде всего, в больших регионах.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 21:03

Никогда еще в России не поднимали пенсионный возраст так, как при Дональде Трампе.

- Смотрю я на все это, и хочется сказать словами героя мультфильма…
- «Ребята, давайте жить дружно»?
- Нет. «Пятачок, у тебя есть дома ружье?»

Из Питера одни неприятности: то дожди, то вожди.

- Мало ли кто на кого похож, - пошутил двойник Пескова на пресс-конференции.

Ну наконец то депутаты определились с образом внутреннего врага.
И это вам не какой то коррупционер или рецидивист.
Пенсионер-онанист! Вот кто разрушает государственные устои.
С такими государственная дума будет теперь бороться беспощадно.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 55 минут назад

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал убрать из телевизионной сетки все пошлые и развратные реалити-шоу и отправить участников «Дома 2» на исправительные работы. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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