Юмор текущего дня
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Напомните мне, пожалуйста, что у нас подешевело в последнее время, кроме нас с вами?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Русские сбили русских, а виноваты-таки опять евреи.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В Сызрани с театральной афиши пьесы Николая Гоголя «Ревизор» убрали слова «кошмар госчиновника». Это было сделано под давлением местных властей, потребовавших от руководства театра «не раскачивать лодку», написал в Facebook самарский депутат Михаил Матвеев.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Плитку на площади Ленина повредили дети во время игры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление благоустройство города.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
После принятия Закона о пенсионной реформе появился новый тост старикам-родителям. "Дорогие, поживите как можно дольше - отомстите за нас".
Оказывается, в России 25 миллионов бедных и 46 миллионов пенсионеров - это разные люди!
Оказывается, в России 25 миллионов бедных и 46 миллионов пенсионеров - это разные люди!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва "зампред по образованию и науке"! Онищенко считает, что рассказывать о вреде онанизма в школах стоит, прежде всего, в больших регионах.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Никогда еще в России не поднимали пенсионный возраст так, как при Дональде Трампе.
- Смотрю я на все это, и хочется сказать словами героя мультфильма…
- «Ребята, давайте жить дружно»?
- Нет. «Пятачок, у тебя есть дома ружье?»
Из Питера одни неприятности: то дожди, то вожди.
- Мало ли кто на кого похож, - пошутил двойник Пескова на пресс-конференции.
Ну наконец то депутаты определились с образом внутреннего врага.
И это вам не какой то коррупционер или рецидивист.
Пенсионер-онанист! Вот кто разрушает государственные устои.
С такими государственная дума будет теперь бороться беспощадно.
- Смотрю я на все это, и хочется сказать словами героя мультфильма…
- «Ребята, давайте жить дружно»?
- Нет. «Пятачок, у тебя есть дома ружье?»
Из Питера одни неприятности: то дожди, то вожди.
- Мало ли кто на кого похож, - пошутил двойник Пескова на пресс-конференции.
Ну наконец то депутаты определились с образом внутреннего врага.
И это вам не какой то коррупционер или рецидивист.
Пенсионер-онанист! Вот кто разрушает государственные устои.
С такими государственная дума будет теперь бороться беспощадно.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал убрать из телевизионной сетки все пошлые и развратные реалити-шоу и отправить участников «Дома 2» на исправительные работы. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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