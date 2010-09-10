Сообщение Vredtech » 18 сен 2018, 22:46

- Напомните мне, пожалуйста, что у нас подешевело в последнее время, кроме нас с вами?

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.