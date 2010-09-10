Сообщение Vredtech » 13 окт 2018, 22:19

Рамзан пригрозил всем чеченцам, которые ведут себя недостойно в Москве, страшным наказанием — вернуть обратно в Чечню!



Спортсмены - люди простые, образные выражения понимают с трудом. Давайте разберемся, кто сказал футболистам "Завтра у вас выходной, можете пинать ..."?



Вот вы пишите, товарищ следователь, как всё на самом деле было.

Мы типа зашли с ребятами кофе попить. Я смотрю чувак в углу жмется на скамеечке. Я беру и подаю ему стул и говорю, - На, мужик, вот на нормальный стул сядь. А чувак тот, как подскочит и головой об мой стул херась, потом ещё раз и ещё. Сцуко агрессивный такой. Походу он с катушек слетел, ненормальный ваще. Вы так в протокол это и запишите.



Нужно вовремя уходить. Об этом знают приличные гости, осторожные коррупционеры, любовники замужних женщин, родители, избежавшие поборов на собраниях в школе, но почему то не знает руководство страны.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.