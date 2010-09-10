Сообщение Vredtech » 23 окт 2018, 22:46

С такими рулевыми жизнь стала веселее. Практически ежедневно "эффективные менеджеры" генерируют поводы для анекдотов и прочего юмора. И пусть они живут спокойно - пока народ шутит, им ничего не угрожает, разве что соратники. А вот когда народ перестанет шутить, тогда уже и беспокоиться можно...







Правительство России решило поднять налоги для населения, чтобы стимулировать рост экономики.

Сразу следом власти Китая объявили о срочном снижении налогов для населения, чтобы стимулировать рост экономики.

Так случайно раскрылся самый главный секрет успехов и экономического процветания Китая последних 30 лет: Эти хитрые узкоглазые зырят, что творят наши "эффективные", а потом просто делают всё ровно наоборот.



Ядерный удар... Все россияне попадают в рай, толпятся у ворот, их встречает апостол Пётр. Доходит очередь до Грефа. Пётр говорит:

- А вы, голубчик, возвращайтесь на Землю...

- Я буду жить! Ур-рра!!!

- ... в математическую школу, навечно!



Из загробного мира приходят тревожные новости. После появления в аду российских чиновников из-под котлов стали пропадать уголь и дрова. Разворовали кочерги и лопаты. Некоторые черти стали говорить о каком-то референдуме за присоединение к России...



Хрущёв обещал коммунизм к 1980 году - вся страна старалась, но чуть-чуть не дотянули.

Горбачёв обещал перестройку и ускорение - вся страна на ушах, но чуть-чуть не дотянули.

Путин обещает рай - страна в шоке. Тьфу-тьфу-тьфу, надеемся, что не дотянем.



Госдума в первом чтении утвердила списки на первоочерёдное попадание в рай. Как оказалось, в списке нет ни одного депутата или члена правительства.

«Мы - слуги народа, все - в первую очередь для наших избирателей»,- поделился сокровенным с нашим корреспондентом один из депутатов.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.